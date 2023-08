Ferragosto da record alla Reggia di Monza: 3mila visitatori in 4 giorni

Tremila visitatori in quattro giorni. Il weekend lungo di Ferragosto per la Reggia di Monza e per il Parco è stato da record.

Nei giorni dal 12 al 15 agosto per il complesso monumentale della Reggia e delle due mostre allestite - al Belvedere 'I Love Lego' e all'Orangerie l'antologica di Banksy - sono stati staccati oltre 3.000 biglietti. I turisti hanno prediletto soprattutto una visita agli Appartamenti reali dei Savoia che ad esempio, a Ferragosto, sono stati ammirati da oltre 570 visitatori. In questo lungo e caldo weekend di festa molti visitatori sono tornati anche nel Parco e nel Giardini Reali, riaperti dopo la chiusura imposta dagli eventi del maltempo del luglio scorso.

"Le molte presenze sono un buon segnale, considerate le difficoltà che si sono verificate dopo gli eventi di luglio soprattutto in tema di agibilità delle zone verdi e dei giardini. Nei prossimi giorni proseguiranno, come da cronoprogramma, le operazioni per ripulire le aree dai resti di alberi caduti" spiegano dalla Reggia di Monza.