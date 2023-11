Stop a degrado e occupazione: il comune rimette a nuovo i suoi stabili abbandonati

Immobili fatiscenti e abbandonati utilizzati come luogo di bivacco da persone senza fissa dimora, o per svolgere attività illecite. Una situazione che da tempo prosegue a Monza con le segnalazioni da parte dei cittadini di stabili vecchi e in condizioni di degrado che, soprattutto durante la stagione invernale, diventano dimora dove spesso si svolgono anche attività illecite legate soprattutto al mondo dello spaccio. Così che il comune si Monza corre ai ripari e interviene con il via libera ad interventi edilizi per rimettere in sicurezza immobili di proprietà comunale per contrastare in questo modo il degrado e l’occupazione abusiva. Stabili abbandonati e non utilizzati che diventano facile bersaglio di sbandati, delinquenti e clandestini. L’amministrazione per questo intervento investirà oltre 15mila euro (per l’esattezza 15.631 euro).

“Gli edifici abbandonati - si legge sul documento pubblicato sul sito del comune di Monza - e lasciati al ‘libero accesso’ delle persone possono diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o senza fissa dimora o irregolarmente presenti sul territorio nazionale e/o sbandati in genere; possono essere ambienti pericolosi anche per coloro che li frequentano illecitamente”. Poi c’è il problema dell’occupazione abusiva o anche delle frequentazioni abusive che “destano allarme sociale” precisa il documento, e possono anche creare problemi di tipo igienico e sanitario vista la mancanza di pulizia e la presenza di rifiuti abbandonati favorendo il “proliferare di insetti, zanzare tigre, blatte, zecche nonché colombi, roditori, rettili con conseguente rischio per la salute pubblica” precisa la nota del comune.

Un problema che non riguarda esclusivamente gli spazi di proprietà del comune abbandonati, sporchi e fatiscenti ma anche gli spazi privati limitrofi. Ed è proprio grazie alle numerose segnalazioni di residenti e cittadini che il comune di Monza ha deciso di correre ai ripari e di iniziare l’intervento di recupero di spazi pubblici abbandonati partendo da tre stabili: il capannone di via della Lovera; l’immobile di via Marelli 43; e i locali adibiti al deposito di frutta e verdura nell’area ex Mercato ortofrutticolo di via Procaccini.

Un intervento che il sindaco di Monza aveva annunciato qualche settimana fa quando, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del nuovo ristorante della scuola Paolo Borsa, aveva spiegato che il comune aveva a disposizione 105 spazi di sua proprietà, ma molti si trovavano in condizioni di degrado e non erano fruibili.