Romeo e Gas la commovente storia dei due gattini diventati inseparabili

L'amico del cuore era proprio nella porta accanto, ma una vita tranquilla tra le mura domestiche e il giardinetto non li ha mai fatti incontrare. Fino a quando Romeo, bel micione di 2 anni, è caduto dal balcone e ha iniziato a girovagare. Per caso ha incontrato Gas, un dolcissimo gattino di 6 mesi, che viveva in una casa poco lontano dalla sua. Sono diventati amici inseparabili, tanto che il piccolo Gas - già abituato ad uscire di casa - dopo l'incontro con Romeo ha iniziato a tardare il rientro.

Una bella storia quella che arriva da Carugate, alle porte di Monza e che ci viene raccontata da Said Beid il pet detective di Villasanta. "Romeo era caduto dal balcone finendo poi nel giardinetto dei vicini di casa - spiega a MonzaToday -. Poi da quel momento sembrava scomparso. I suoi proprietari mi hanno contattato e ho iniziato le ricerche". Grazie all'uso delle fototrappole Said ha scoperto che Romeo stava bene ma non era solo. Con lui un altro gatto più piccolo bianco e nero.

"I monitoraggi sono proseguiti e ho scoperto che quei due gatti erano sempre insieme - prosegue -. Sono poi riuscito a recuperare Romeo e a consegnarlo alla sua famiglia. Recuperare due gatti insieme è infatti molto complicato". Il giorno dopo Said è riuscito a recuperare anche Gas che, piccolo e disorientato, era alla ricerca disperata del suo nuovo amico. "Ho scoperto che aveva una famiglia che abitava vicino a quella di Romeo – prosegue -. I suoi proprietari erano preoccupati perché da qualche tempo Gas stava spesso fuori casa". Mistero svelato. "Aveva trovato un amico, con il quale scoprire il mondo - conclude -. Una sorta di 'fratello maggiore' che era diventato per lui un punto di riferimento e una compagnia importante. Gli animali hanno davvero tanto da insegnarci e lo fanno ogni giorno con i loro gesti".