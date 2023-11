Erba a troppa alta: rotonde a Monza "impossibili" da percorrere

Erba troppo alta: a Monza alcune rotonde stradali risulterebbero parecchio difficili da attraversare.

A denunciarlo è il gruppo Controllo di vicinato di Monza, che alla redazione di MonzaToday ha segnalato la mancata manutenzione della rotatoria posta al confine tra Monza e Lissone, poco prima del tunnel che conduce al nosocomio cittadino, e di quella in viale Elvezia. Lo stesso gruppo ha poi inteso, attraverso una mail partita dal centro civico di via Bellini, esporre le proprie rimostranze agli uffici della Provincia: "Siamo a segnalare il mancato sfalcio, il degrado e l'assenza di visibilità per gli automobilisti nella rotonda e negli innesti all'altezza del confine tra Monza e Lissone, prima del tunnel Sps, in direzione dell'ospedale San Gerardo - si legge nella mail - La stessa situazione è presente anche sulla rotonda di collegamento a viale Elvezia e SS36".

Così come si evince ancora dalla segnalazione scritta del gruppo "notevole vegetazione invasiva è presente anche su entrambi i lati della SS36, nel tratto in corrispondenza di via Stradella 16".

Secondo quanto spiegato dalla Provincia, che ha risposto alla segnalazione, la mancata manutenzione delle rotonde sarebbe dovuta alle forti piogge dei giorni scorsi, che avrebbero fatto crescere a dismisura l'erba e complicato le operazioni di pulizia: "Si informa che, in seguito alle condizioni meteo di questi giorni che hanno fatto favorito la crescita del verde, oltre ad aver rallentato le attività in programma, le operazioni di sfalcio sono riprese su tutto il reticolato di competenza della Provincia - si legge - Pertanto a breve si interverrà anche nella zona segnalata". Una risposta che ha soddisfatto solo in parte il Controllo di vicinato. Secondo quanto chiarito ancora dagli uffici della Provincia "la rotatoria di innesto fra Sp6Var, viale Elvezia e SS36, risulta essere oggetto di manutenzione e gestione da parte di Anas".

"Solita difficoltà nel capire di chi siano le competenze" hanno commentato dal centro civico.