Nel cimitero brianzolo allestito un albero di Natale per i "piccoli angeli"

Un albero di Natale dedicate dedicato ai bimbi che non ci sono più.

Succede a Seveso, dove nel cimitero comunale è stato allestito un albero di Natale nell'area dove riposano i bambini deceduti. L'iniziativa si è resa possibile grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la ditta Berlor, attualmente responsabile dell'appalto per la manutenzione degli appalti cimiteriali nel comune brianzolo. "L'albero di Natale era invero già compreso nel capitolato - ha spiegato a proposito l'assessore Patrizia Del Pero - Avendo però fatto l'insegnante per molti anni pensare ai bimbi che non ci sono più mi è venuto spontaneo. Per questo ho voluto che l'albero fosse posizionato nel campo dedicato a loro. Vuole essere un piccolo regalo a tutti quei bimbi che non hanno avuto la possibilità di gustare la vita e le gioie del Natale. Per sentirli ancora con noi. È un gesto di vicinanza verso quelle mamme e quei papà che hanno perso un figlio. Nella speranza che, in quella che è la festa della famiglia e degli affetti che si riuniscono, questa iniziativa possa lenire un poco il loro dolore"

Ai piedi dell'albero nel camposanto si legge la scritta "Buon Natale piccoli angeli". Attorno c'è un piccolo presepe e degli orsacchiotti, che lo stesso assessore ha voluto apporre. Come dono per i piccoli bimbi che lì riposano.

"Si tratta di un'iniziativa unica, è la prima volta che un'amministrazione a Seveso ha questa sensibilità nei confronti di chi ha perso un figlio. Un piccolo gesto attraverso cui, noi tutti, vogliamo abbracciare i genitori che in questo momento stanno soffrendo" ha aggiunto a proposito il sindaco Alessia Borroni Borroni.

Un bel gesto, commovente e carico di sensibilità e devozione, che anche i cittadini sembrano aver apprezzato.