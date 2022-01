Aria irrespirabile: "Ecco dove Arpa deve posizionare la centralina"

"Che Arpa metta le centraline in zone trafficate: non all'interno del Parco di Monza o in via Macchiavelli". La richiesta arriva all'interno della chat del Comitato di quartiere di Sant'Albino di Monza che da anni denuncia smog e inquinamento lungo la trafficatissima viale delle Industrie.

Ieri, martedì 18 gennaio, l'Agenzia regionale protezione ambiente ha presentato i dati sulla qualità dell'aria nelle province della Lombardia nel corso del 2021. Monza risulta ancora non in regola con i parametri europei: ben 41 i giorni in cui si è superato il livello limite del pm10. Dati che, se confrontati con quelli di 15 anni fa, appaiono migliori.

Ma dal Comitato di quartiere si chiede - per l'ennesima volta - che Arpa posizioni le centraline per il rilevamento della qualità dell'aria nelle zone dove c'è traffico. "Che mettessero una centralina fissa in viale delle industrie. Con la stima del transito di 3.000 veicoli all'ora, altro che rilevamenti nella norma. Le uniche due centraline fisse di Arpa sono all'interno del Parco e in una via interna e poco trafficata del quartiere di San Giuseppe".

Anche nelle ultime settimane il Comitato di quartiere di Sant'Albino è tornato a chiedere il posizionamento di una centralina di Arpa in viale delle Industrie, e più precisamente proprio all'altezza della rotonda che porta all'ingresso del quartiere. Una rotonda che, da tempo, i residenti chiedono venga trasformata in tunnel. Intanto, oltre all'elevato traffico che quotidianamente si riversa sull'arteria cittadina, dalla fine di dicembre i residenti hanno dovuto fare i conti anche con i lunghi serpentoni di automobilisti in colonna diretti al centro tamponi di via Stucchi. Con code - e smog - che iniziavano fin dal ponte di via Marconi a una trentina di metri da case e campi sportivi.