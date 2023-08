I monzesi restano a piedi: dal 17 settembre la domenica niente autobus per Sesto San Giovanni

Monzesi a piedi la domenica. Sul sito di Autoguidovie è stata pubblicata la comunicazione che dal 17 settembre, le corse della linea Z222 non saranno effettuate. Idem nei giorni festivi. Per i monzesi gli spostamenti verso Milano saranno solo in auto o in treno.

Il disagio è stato denunciato da Simone Villa, consigliere comunale della Lega. “Oltre al danno la beffa - dichiara l’ex vicesindaco della giunta Allevi -. Monza mette strisce blu ovunque e la cosa dovrebbe incentivare l'uso del mezzo pubblico ma, pochi giorni dopo, complice l'Agenzia del traporto pubblico locale, toglie alla domenica un'intera linea di bus, la z222, che serve il centro storico, via Cavallotti e San Fruttuoso, e che è l'unico collegamento con Sesto FS e M1, senza alternative”.

Dall’1 agosto, infatti, nel centro storico è stata introdotta la novità delle strisce blu in tutti gli stalli. Una decisione che, successivamente, verrà ampliata anche ad altre aree della città e che ha sollevato parecchie polemiche e critiche. Non solo da parte della politica (con l’avvio di raccolte firme promossa da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e lista civica Noi con Dario Allevi sindaco), ma anche da parte dei residenti e di chi in centro lavora. “La comunicazione del taglio delle corse la domenica e nei festivi è apparsa solo sul sito di Autoguidovie - conclude Villa -. Sarebbe interessante sapere quale sia la strategia dietro a provvedimenti che incidono profondamente sulla quotidianità e sulle esigenze di mobilità di tante parti del nostro territorio”.