Torna la Monza-Resegone: ecco le strade chiuse in città

La 60esima edizione della Monza-Resegone partirà sabato 25 giugno alle 21 da piazza Roma. La storica corsa torna dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia e il percorso di 42 chilometri fino alla Capanna Alpinisti Monzesi sul Resegone partirà proprio dall'Arengario. E per consentire lo svolgimento della manifestazione che richiama tantissimi podisti e spettatori sono state disposte alcune modifiche alla circolazione con la chiusura di alcuni tratti stradali.

I divieti per la Monza-Resegone

Dalle 19 alle 23.30 (e comunque fino al termine della manifestazione) è vietata la circolazione dei mezzi da piazza Roma lungo via Vittorio Emanuele II, via Lecco fino al confine con il comune di Villasanta. La circolazione sarà consentita solo ai mezzi autorizzati.

"Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione - si legge sull'ordinanza del comune di Monza - è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito del corteo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei partecipanti al corteo stesso (ovvero sulle corsie onel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada".