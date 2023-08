"Grazie Monza per avermi aperto le porte di casa e del cuore": il viaggio di Ugo prosegue

Ugo è arrivato a Monza intorno alle 19 di domenica 6 agosto. Giusto il tempo di uno scatto davanti alla Villa Reale e poi di nuovo in sella alla sua bicicletta per raggiungere quegli amici sconosciuti che sui social avevano risposto al suo appello. Una serata e una mattinata indimenticabili quelle trascorse in Brianza da Ugo Brischetta, 32enne di Piazza Armerina (in provincia di Enna) che l’1 luglio è partito in bicicletta alla scoperta dell’Italia e di se stesso. Sabato 5 agosto aveva pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…” un appello: “Ciao a tutti, mi chiamo Ugo. Sono partito dalla Sicilia in bicicletta con l'intento di girare l'Italia e il 6 agosto dovrei arrivare a Monza di sicuro nel pomeriggio. Mi farebbe tanto piacere incontrare persone nuove, se vi va scrivetemi pure”.

Un appello al quale via via hanno risposto centinaia di monzesi e di brianzoli. Insomma una città ha dato il benvenuto a quel giovane che ha trovato nella bicicletta e nei viaggi un mezzo per affrontare e superare un momento di difficoltà. La sera, ad attenderlo per la cena, il consigliere comunale Massimiliano Longo che lo ha invitato a una festa di compleanno con alcuni amici. "È stato bellissimo - ha raccontato Ugo a MonzaToday -. Prima sono andato a casa di una signora che mi aveva invitato, poi ho raggiunto la comitiva. Ho incontrato e parlato con tante belle persone, ho raccontato la mia storia e questo mio particolare viaggio”. I commensali sono rimasti catalizzati ascoltando il racconto di Ugo.

Ugo dopo 2 anni come interior design a Perugia a febbraio è stato licenziato e si è visto costretto a ritornare a casa. Ma quella che potrebbe sembrare una delusione o un fallimento è stata per lui l’occasione per rimettersi in gioco e ricominciare. “Certo, non è stato facile, malgrado il sostegno e l’amore dei miei genitori - aveva spiegato a MonzaToday -. È stato un momento molto buio della mia vita, e malgrado mi sia rivolto a specialisti non sono riuscito a ritrovare la gioia e l’amore verso la vita, verso gli altri e prima ancora verso me stesso”. Fino a quando, lo scorso 1 luglio, ha deciso di partire: ha caricato la sua mountain bike e ha iniziato a pedale su e giù per l’Italia. Un viaggio, non solo alla scoperta delle bellezze del nostro Paese, ma anche e soprattutto un viaggio per incontrare nuove persone, per riscoprire la bellezza del dialogo e dello scambio.

Terminata la cena a Monza Ugo è andato ad Arcore dove una famiglia lo ha ospitato per la notte. "È stata un’esperienza meravigliosa, ho incontrato persone straordinarie che senza problemi mi hanno aperto la porta della loro casa - conclude -. Questa mattina è stato bello fare colazione insieme, parlare del mio viaggio, raccontare la mia vita e ascoltare quella degli altri. Un grazie a tutti: a chi ho conosciuto di persona, a chi mi ha mandati messaggi, a chi mi ha spedito il suo numero di telefono per rimanere in contatto”. Dopo una pausa per il pranzo a Monza con visita al Duomo e al centro storico, Ugo è risalito in sella: destinazione Carimate dove c’è già una famiglia che, dopo aver letto la sua storia, ha deciso di aprirgli le porte di casa e del cuore.