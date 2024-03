Numeri record: in Villa Reale già superate le 10mila presenze

Sono numeri da record quelli che legati all'apertura della stagione primaverile nella Villa Reale e al Parco.

Lo scorso fine settimana, primo weekend di primavera, i visitatori del complesso monumentale brianzolo sono stati infatti ben 10.472. L'evento più partecipato Monza Green Experience, con 6200 partecipanti, seguito dalla mostra "Le immagini della fantasia" che nelle giornate di apertura ha accolto complessivamente 2697 persone.

Adesione altissima, oltre 1500 persone, anche per le iniziative legate alle "Giornate di Primavera" promosse dal FAI.Cche hanno portato turisti e monzesi nella Cappella Reale e nel Teatro di Corte meravigliosamente restaurato. Bene anche la grande esposizione dedicata a Mirò che settimanalmente è riuscita a raccogliere 364 amanti del grande pittore spagnolo.

Ora la grande reggia monzese si prepara al weekend pasquale. Con l’apertura prevista per lunedì 1 aprile nulla quale sono attese migliaia di persone: a disposizione dei visitatori ci saranno non solo percorsi naturalistici all’interno del Parco ma anche la possibilità di visitare le mostre in corso. Alla quale si aggiunge anche la splendida esposizione di opere d’arte dei nostri tempi "Reggia contemporanea".

Info su www.reggiadimonza.it