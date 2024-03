Nell'ospedale brianzolo si piantano alberi contro il cancro

La condivisione degli obiettivi riportati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ha portato alla collaborazione tra la Compagnia dei carabinieri della biodiversità di Peri (VR) e l’Oncologia Medica di Vimercate, per garantire la salute e la promozione del benessere per tutti e a tutte le età.

Nella giornata di lunedì 26 febbraio sono infatti stati messi a dimora quattro alberi negli spazi esterni dell’Oncologia Medica di Vimercate (un Maggiociondolo, due Biancospini e una Quercia), con l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 in atmosfera. Inoltre è stato donato anche un ficus macrophylla c.d. Albero di Falcone, fortemente voluto dal direttore della S.C Oncologia Medica di Vimercate Salvatore Artale Salvatore.

Ogni pianta è geolocalizzata grazie al qr code presente sul cartellino presente sulla pianta stessa. Sempre grazie al qr code, sarà possibile seguirne lo sviluppo apprezzando anche il risparmio di anidride carbonica (Co2). L’iniziativa fa parte del Progetto Ministeriale “Un albero per il futuro”.

"Sono molto orgoglioso che la nostra Oncologia abbia avuto l’opportunità di aderire a questo progetto - ha commenta Artale - del quale condivido in pieno le finalità. Con il mio gruppo stiamo sviluppando il punto 3 dell’Agenda 2030, promuovendo programmi di prevenzione in oncologia anche attraverso il collegamento con le Scuole di Nutrizione Nazionali ed Europee. Siamo ben consapevoli di quanto il legame tra biodiversità, benessere del pianeta e salute umana sia imprescindibile".