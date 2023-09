La mantellina per coprire il "cliente" e non lasciar cadere i capelli recisi sui vestiti e sul corpo e in mano i ferri del mestiere: le forbici. Sullo sfondo al calar della sera un convoglio in transito e i lampioni della banchina della stazione Monza Sobborghi. E in primo piano un taglio di capelli a cielo aperto. Una "professionalità" che stride con l'ambientazione. Una scena che è apparsa assurda a qualcuno che ha subito immortalato l'attività e l'immagine è diventata virale, condivisa sul profilo Instagram Intrashtteinmonza gestita dal monzese Riccardo Mortelliti che racconta il lato ironico e a volte trash della città.

"Taglio uomo in stazione di Monza Sobborghi. No perditempo" è il commento, scherzoso, che accompagna la foto. Ma questa istantanea non è la sola fotografia che nel tempo è diventata virale in città. Lo scorso anno qualcuno aveva immortalato due persone intente a spogliarsi e a lavarsi, nude, in una fontanella pubblica. Una doccia a cielo aperto che aveva portato con sé diverse polemiche e richieste di intervento nell'area di piazza Cambiaghi, una delle zone più degradate della città.