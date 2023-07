Alberi caduti, tetti scoperchiati e allagamenti: Monza ancora flagellata dal temporale

Alberi in mezzo alla strada, auto seppellite sotto piante crollate, rami spezzati e coperture di lamiera volate via. Monza è di nuovo alle prese con i danni del maltempo dopo il violento temporale del primo pomeriggio di lunedì 24 luglio. A pochi giorni di distanza dal nubifragio che ha messo in ginocchio la città la pioggia e le forti raffiche di vento hanno causato ancora danni nel capoluogo brianzolo.

Sono diverse le vie dove si segnalato alberi caduti come via Valsugana e via Cismon o ancora in via Mosè Bianchi, corso Milano e in via Monviso. In via Europa sono volate via a causa del vento alcune lamiere di copertura del tetto di uno stabile e sono precipitate in un cortile. Proprio in via Europa venerdì si era verificato lo scoperchiamento di un tetto con dispersione di materiali contenenti amianto per cui erano in corso operazioni di bonifica. Una copertura è stata sollevata dal vento anche sul tetto di un edificio di via Canesi, in zona Policlinico.

A San Carlo a riportare danni è stata anche la recinzione dell'oratorio, a pochi passi dalla croce Rossa. Un tetto è stato scoperchiato anche all'altezza di via Lario. E in via Cairoli.

La nuova allerta

Intanto la protezione civile di Regione Lombardia fino alle 14 di martedì 25 luglio ha emesso una nuova allerta per rischio di forti temporali valida anche a Monza e in Brianza, livello di allerta tre su quattro, identificata dal colore arancione.

"Decine le chiamate ai vigili del fuoco per piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti. Le provincie maggiormente colpite quelle di Milano, Monza e Varese" spiegano i vigili del fuoco dell'unità lombarda per le emergenze. "Centocinquanta tra chiamate e interventi in corso. Si segnalato diverse criticità per la viabilità a causa della chiusura di alcune strade". Alcuni lettori a Monza hanno segnalato allagamenti lungo alcuni tratti, tra cui via Cavallotti. Alberi abbattuti anche in via Valsugana e in via Pitagora. Intanto per giornata di lunedì 24 luglio è rimasto chiuso al pubblico anche il parco di Monza per ragioni sicurezza. Non c'è stata alcuna riapertura alle 12 come preventivato.

Binari inagibili in stazione

In stazione a Monza sono state segnalate delle problematiche all'infrastruttura con conseguenti ritardi a causa di lamiere volate via e presenti tra i binari. "Il treno 24849 Lecco-Porta Garibaldi viaggia con 21 minuti di ritardo per un guasto all'infrastruttura ferroviaria della stazione di Monza causato da avverse condizioni meteo" si legge nell'avviso pubblicato da Trenord. Al momento, come confermato da Rfi, risulta interrotta la circolazione dei treni nell'ambito di Monza sulla tratta Lecco-Milano e Chiasso-Milano per attuare alcune verifiche in quanto il maltempo e il forte vento hanno causato il deposito sui binari di materiali che andrano rimossi per garantire il riprsitino della viabilità ferroviaria.