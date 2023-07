Ecco perché il concerto di Bruce Springsteen si farà

Alla fine il concerto si farà. Tirano un sospirto di sollievo i 70mila fan che da tutta Italia (e anche dall'estero) stanno raggiungendo la città di Monza. Alle 14 si apriranno i cancelli della Gerascia e il pubblico potrà iniziare ad entrare. Intanto per le strade di Monza continua senza sosta il grande lavoro dei vigili del fuoco, della protezione civile e delle forze dell'ordine per rimettere in sicurezza una città messa in ginocchio, nell'arco di pochi giorni, da ben 3 nubifragi gli ultimi due avvenuti nella giornata di ieri, lunedì 24 luglio.

Ma perché il concerto all'interno del Parco - tra le zone, peraltro, più flagellate dal maltempo - si terrà comunque il mega concerto che richiamerà 70mila persone? Poco prima della comunicazione ufficiale il sindaco Paolo Pilotto aveva rilasciato alcune dichiarazioni alle agenzie facendo intendere che, quel concerto, comunque si sarebbe fatto. "Io racconto le cose come stanno: è una scelta contraddittoria, in qualunque modo io decida - ha detto all'AdnKronos il primo cittadino monzese - La decisione più responsabile è tenere il concerto. Se fermo il concerto di due giorni devo gestire in termini di ordine pubblico e sicurezza 50mila persone...Se faccio tenere il concerto qualcuno mi dirà come è successo al sindaco di Ferrara che sono un senza cuore per l'ambiente e che non mi rendo conto che la città ha bisogno di aiuto".

"Io - prosegue Pilotto - me ne rendo conto, sono tre giorni e tre notti che sono tra i cittadini a gestire la questione. Ora devo fare un bilancio tra il tema di ordine pubblico e sicurezza e il tema di convergenza forze. Pertanto, sto valutando la richiesta di rinforzi di personale della Protezione civile che mi aiutino sulla città per sveltire le operazioni che ora stanno gestendo 15 squadre di gestione del verde più vigili fuoco e altri. Nel parco dove si deve tenere il concerto ieri e altro ieri hanno lavorato 45 operai forestali per svolgere le operazioni di pulizia. Ieri alle 14 il parco era in ordine, con gli alberi messi in sicurezza, tutte le operazioni di pulizia e riassetto ultimate. Erano stati puliti tutti gli itinerari che dovrebbero fare gli spettatori ma con la pioggia di ieri sera ovviamente c'è un lavoro di rifinitura da fare".

Intanto nell'area del concerto si stanno definendo tutti i dettagli in attesa dell'apertura dei cancelli. "Anche al Parco di Monza le squadre, con l'ausilio di 45 tecnici forestali, stanno completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia: a breve saranno aperti i varchi per consentire l'accesso ai tanti fan che hanno già raggiunto Monza per il concerto di stasera - si legge nella nota ufficiale poi diffusa dal comune alle 11 -. Sentita la Prefettura e le autorità preposte alla sicurezza, infatti, il Parco risulta agibile e le condizioni di sicurezza idonee per accogliere le 70.000 persone attese in città".

Che il concerto si sarebbe fatto era chiaro fin dalle prime ore di questa giornata. Quando all'alba Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts aveva condiviso sui social l'immagine del palco a Monza. Fin da subito è stato un susseguirsi di commenti divisi tra i fan che da tutti Italia e dall'estero erano già in viaggio per Monza, e i detrattori che spingevano per annullare l'evento o spostarlo altrove.