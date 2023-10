La festa della Foa Boccaccio finisce in anticipo: in 300 nel capannone occupato

Secondo i programmi la festa si sarebbe dovuta svolgere su due giornate sabato 7 e domenica 8 ottobre, ma è finita con un giorno d'anticipo. In circa 300 (secondo i dati forniti dalla questura di Monza) i partecipanti al grande evento organizzato nel weekend dalla Foa Boccaccio. Un evento che si è svolto all'interno dello stabile di via Salvo d'Acquisto al civico 4 a Monza occupato (temporaneamente) nella tarda mattinata di sabato 7 ottobre.

L'evento, sempre come riferisce la questura, è finito questa mattina, senza criticità. Un ampio dispiegamento di uomini e di mezzi quello disposto per la manifestazione che da mesi organizzavano i militanti del centro sociale monzese e che ha richiamato in città anche appartenenti ai centri sociali provenienti dalla Svizzera e della Germania.

“Ad agosto ci siamo trovati insieme nella capitale svizzera per la prima data del festival - avevano scritto nei giorni scorsi sulla loro pagina Facebook -. Lì abbiamo scambiato idee, opinioni ed esperienze, e abbiamo festeggiato con arte, musica e performance teatrali. Ci troviamo ora al secondo momento di incontro culturale e politico che si terrà a Monza il 7 ottobre. Questo evento vuole essere un'occasione di scambio e connessione internazionali per tutte le realtà e le individualità politiche monzesi che attraversano e sostengono la Foa Boccaccio e gli spazi occupati. I proventi dell'evento verranno utilizzati per fronteggiare la forte repressione che colpisce i movimenti politici”. Il programma prevedeva due giorni di eventi no stop: assemblee, jam writing, e concerti fino alle 5 del mattino. Ma sul luogo della manifestazione fino all'ultimo c'era il massimo riserbo. Anche perché settimana scorsa c’era stato lo sgombero dalla nuova area di via Val D’Ossola, occupata pochi giorni prima. I militanti erano scesi in piazza e dopo un’assemblea pubblica davanti al municipio di Monza e al corteo fino ai giardinetti del Nei (dove spesso il Boccaccio ha organizzato eventi) è stata annunciata la nuova occupazione.

La locandina dell'evento