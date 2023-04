"La piazza di Monza dove da mattina a sera ci sono gruppi che bevono" (anche se non si può)

"Nulla di nuovo sotto il sole. La scorsa estate avevamo denunciato i bivacchi in piazza con persone che, dal mattino alla sera si riunivano e bevevano birra comodamente seduti ai bordi della fontana e poi abbandonavano le bottiglie ovunque. Oggi, dopo 12 mesi, il problema non è stato risolto. Malgrado ci sia un regolamento di polizia urbana che vieta il bivacco e la possibilità di bere alcolici in strada e in piazza se non nei locali. Eppure in piazza Indipendenza il regolamento non è valido visto che le persone da un anno continuano a fare impunite quello che vogliono".

"C'è un regolamento, ma non ci sono controlli"

Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday (con tanto di foto) da un residente che ogni giorno percorre la piazza a poche centinaia di metri dalla stazione e dal centro. Il problema sono proprio i bivacchi di persone che, soprattutto durante la bella stagione ("Il problema è già cominciato da settimane", precisa) prendono possesso dell'area. Gruppi anche di una ventina di giovani e adulti che arrivano con la birra, spesso anche con i bicchieri di plastica, e passano le ore a bere. Lo spettacolo, poi, è sotto gli occhi di tutti: la sera decine di bottiglie e di lattine di birra abbandonate, oppure accatastate vicino ai cestini dei rifiuti e la piazza e le vie adiacenti utilizzate anche come vespasiano.

"Non si può andare avanti in questo modo - prosegue il lettore -. I locali della piazza che l'anno scorso avevano allestito il dehors proprio nei pressi della fontana difficilmente bisseranno l'iniziativa, quest'anno a pagamento, dovendo litigare ogni giorno con le persone che bivaccano e che bevono. Eppure esiste un regolamento che l'amministrazione mesi fa aveva inviato come pro memoria a tutti i negozianti ricordando che la somministrazione di bevande alcoliche può avvenire solo nei locali. E poi ci sono piazze, come piazza Indipendenza, dove la gente beve tranquillamente non nei locali senza essere multata".

"Ecco che cosa bisogna fare"

Quello che residenti e gestori chiedono sono controlli. Proprio come hanno spiegato agli assessori ai quali hanno inviato nei giorni scorsi le foto della situazione della piazza. "Controlli continui e multe - precisa un negoziante della piazza -. Ma basterebbe anche mettere un cartello di divieto di bivacco e di consumazione di bevande alcoliche, così la gente lo sa. Basta che i vigili si facciano più volte al giorno passeggiate in piazza Indipendenza per staccare decine di multe". La denuncia è arrivata anche sui social sul gruppo Facebook "Sei di Monza se..." dove un utente ha confermato la situazione di bivacco, sporcizia e non rispetto della legge che da mesi prosegue in piazza Indipendenza.

"Fate rispettare la legge"

Una vicenda comunque nota nel quartiere San Carlo (ma che è diffusa anche in altri rioni come recentemente nel parchetto di via Emilia angolo viale Romagna). "Raccolgo da tempo queste lamentale - spiega Giorgio Castoldi, vice coordinatore della consulta San Carlo-San Giuseppe e componente del gruppo Controllo di vicinato -. Il problema inizia da corso Milano dove c'è ancora una panchina alla vecchia fermata dell'autobus all'angolo con via Cairoli dove da tempo ci sono bivacchi di persone che si ritrovano a bere. Bisogna fare rispettare i regolamenti con adeguate sanzioni: in tutela della sicurezza, dell'igiene, e permettendo così ai commercianti in regola di poter svolgere il loro lavoro".