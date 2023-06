"Ciao caro Manuel, non fare disperare anche Gesù"

“Amore mio adesso sei vicino a Gesù, comportati bene e non tirare matto pure Lui...La tua rompiscatole di mamma”. Questo il messaggio che Barbara, la mamma di Manuel Pistoia, ha affidato ai social annunciando i funerali del figlio.

Concorezzo si prepara a salutare Manuel, il 26enne che lunedì 19 giugno ha perso la vita in un tragico incidente stradale ad Abbadia Lariana. I funerali verranno celebrati sabato 24 giugno alle 9.30 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, poi la salma verrà tumulata nel cimitero cittadino. Nel frattempo la camera ardente verrà allestita presso le onoranze funebri Pirola di Vimercate. Ad annunciarlo è stata Barbara, la mamma di Manuel,che con un post su Facebook ha anche voluto ringraziare i tantissimi amici del figlio che in questi giorni le sono stati vicini e hanno ricordato con affetto, con foto e con aneddoti il suo Manuel.

“Posso solo ringraziare tutti per la vicinanza in questo momento per le belle parole sul mio Manuel – ha scritto sui social -. Sapevo che aveva conquistato tante persone, ma non immaginavo così tante”. E poi sempre sui social la donna ha inviato un intenso messaggio al suo amatissimo Manuel, proprio come aveva fatto pochi giorni prima. “Caro Manuel – ha aggiunto - come ti ho sempre detto io e te abbiamo un legame speciale. Che continuerà in un altro modo e con il tuo carisma che hai sempre avuto, hai fatto in modo che il nostro legame continui e sia più forte con tutte le persone che hai conosciuto che mi racconteranno di te”.