Birre, superalcolici e degrado: ecco come si trasforma la piazza delle famiglie la sera

Di giorno è luogo di ritrovo delle famiglie, spazio di gioco per i bambini che in piena sicurezza possono divertirsi, ma anche di chiacchiere per i pensionati. Ma la sera la piazza davanti al centro civico di San Rocco si trasforma e la mattina il risultato è evidente. Bottiglie di birra e di superalcolici abbondati proprio davanti all’ingresso del centro civico, e nel giardinetto il resto dell’immondizia di serate alcoliche e di fracasso fino a tardi.

A segnalarlo alla redazione di MonzaToday è un residente che questa mattina, sabato 2 marzo, durante la consueta passeggiata per le vie del quartiere, si è imbattuto in uno spettacolo tutt’altro che edificante. "È questa la riqualificazione della periferia? - ci scrive il monzese, storico residente del quartiere -. Questa è la triste realtà della piazzetta di San Rocco. Non ci sono telecamere che riprendono il tutto? Peraltro esiste un regolamento di polizia urbana che vieta il consumo di alcolici al di fuori dei locali. Qui invece si beve proprio in piazza, e poi si abbandonano in bella vista le numerose bottiglie di serate a suon di birra e di liquori”.

Non è la prima volta che alcuni residenti denunciano il problema, e quello delle serate alcoliche in piazza non è relegato solo a San Rocco. Alcune settimane fa abbiamo raccolto la denuncia di un residente del quartiere San Carlo che denunciava la stessa problematica anche in piazza Indipendenza, con alcol a fiumi consumato sui bordi della fontana, già dal tardo pomeriggio. Dopo quella segnalazione erano iniziati alcuni controlli. Controlli che il lettore di San Rocco si augura arrivino presto anche nel suo quartiere.

Anche perché, per quella piazza, la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto ha in programma un progetto di rilancio. Lo aveva annunciato a novembre del 2023 l'assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti: una piazza chiusa alle auto, con una “nuova” fontana, alberi e soprattutto il divieto di accesso ai motorini. Mezzi con i quali spesso, i giovani avventori, raggiungono la piazza per poi trascorrere la serata bevendo. I lavori, secondo quanto era stato annunciato a fine anno, sarebbero dovuti iniziare a gennaio e concludersi in pochi mesi.

Il quartiere è molto legato a quel luogo. Durante la giunta Allevi c’era in programma la riapertura della strada al passaggio veicolare, ma è stata stata organizzata una raccolta di firme: centinaia coloro che avevano sottoscritto la volontà di “salvare” quella che era stata da anni ribattezzata l’agorà di San Rocco. I cittadini chiedevano infatti che la piazza rimanesse chiusa al traffico e diventasse luogo di incontro, socializzazione e gioco in sicurezza per i bambini. Ma adesso i residenti chiedono anche maggiori controlli e sicurezza, soprattutto la sera.