Le 5 cose da non perdere (anche gratis) nel weekend a Monza e in Brianza

Sfilate colorate e pioggia di coriandoli, bancarelle e mercatini, uno spettacolo con il rogo di un fantoccio sul fiume e uno spettacolo laser. Oppure il musical di Cinderella per chi cerca un momento di svago e di divertimento seduto in poltrona o una serata al chiaro di luna a osservare le stelle in piazza. Ecco per voi gli appuntamenti che abbiamo selezionato per il fine settimana da venerdì 16 a domenica 18 febbraio.

Carnevale e bancarelle a Monza

Il maltempo della scorsa settimana ha modificato il programma degli eventi di Carnevale a Monza e domenica 18 febbraio è stato rinviato lo spettacolo FLOWERS, FAIRIES AND BUTTERFLIES, con la sfilata di attori e trampolieri nei variopinti colori della Natura a cura di Teatro dell’Aleph. In piazza Roma alle 16 è previsto uno spettacolo teatrale con attori e trampolieri. In centro ci sarà anche la festa dei Balocchi con bancarelle di saporti e prodotti tradizionali. Tempo di Carnevale non solo a Monza: sono diverse infatti le sfilate e le feste organizzate (con gonfiabili, a volte street food o spettacoli) anche in altri comuni della Brianza da Caponago a Lissone, passando per Desio, Cogliate, Misinto e Seveso. A Ceriano Laghetto festa con pony e maschere anche nel frutteto del Parco.

Lo spettacolo del povero Piero

Il tradizionale rogo con il fantoccio incendiato dagli arcieri su una zattera sul fiume Adda e uno spettacolo di luci laser. si rinnova a Trezzo sull'Adda l'appuntamento con il carnevale del Povero Piero. Appuntamento nella serata di sabato 17 febbraio quando si festeggerà e sarà possibile assistere al rogo e allo spettacolo laser in due zone della città: dal vivo sull'Alzaia, previa prenotazione fino ad esaurimento posti, il proprio biglietto attraverso la piattaforma dedicata (la capienza massima era già stata raggiunta qualche giorno fa, Ndr) oppure in diretta live sul maxischermo allestito in Piazza Giovanni Paolo II (Anfiteatro vicino al mercato) a partire dalle ore 19:00 insieme ai carri di Trezzo e Concesa , musica e area Food&drink.

Concerto a lume di candela a Monza

Un concerto d'arpa a lume di candela. A Monza nella sala dell'ex chiesa della Maddalena in centro città arriva il candlelight. "La magia della musica prenderà vita in questo luogo. La nostra talentuosa arpista suonerà illuminata da centinaia di candele creando un concerto dal vivo unico e coinvolgente" annunciano da Lombardia Segreta, organizzatore dell'evento. All'arpa ci sarà Michela La Fauci che eseguirà le più belle arie, canzoni e brani musicali del repertorio classico e leggero più famoso: non mancheranno le più belle colonne sonore e le più belle melodie create dai grandi musicisti di sempre.

Una serata in piazza per guardare le stelle

Una serata per osservare il cielo e le stelle. Nell'ambito delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili Fiab Monza in bici ha organizzato venerdì 16 febbraio alle ore 18 un appuntament in piazza dell’Arengario a Monza per condividere un’esperienza magica. "Insieme ad Achille Merati, del Gruppo Astrofili, a turno guarderemo la luna, Giove e le stelle con il telescopio. Cercheremo di cogliere quanta bellezza sta sopra le nostre teste e di connetterci con l’universo e l’ambiente intorno a noi. Lo scopo dell’iniziativa sarà anche sensibilizzare ai temi del risparmio energetico e dell’inquinamento luminoso, perché l’eccesso di illuminazione, non solo ci costa molto in termini di energia (e quindi di riscaldamento globale ), ma ci impedisce anche di vedere il cielo sopra di noi, l’universo di cui siamo parte" annunciano gli organizzatori. L’evento, organizzato da Fiab MonzainBici e Legambiente, con il patrocinio del comune di Monza, è gratuito, su prenotazione. Qui le info.

Cinderella, il musical a teatro

Cinderella, il musical arriva a Monza. Si tratta della versione italiana del successo di Broadway che ha debuttato nel 2013 vincendo lo stesso anno un Tony Awards. Creato su musiche e libretto originale di Rodgers & Hammerstein, Cinderella è adatto ad un pubblico di ogni età perché unisce la magia di una delle favole più conosciute al mondo all’incanto del musical. Nel cast performer provenienti dalle più importanti accademie di musical in Italia. Appuntamento sabato 17 e domenica 18 febbraio al teatro Manzoni di Monza.