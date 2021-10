Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Feste patronali con bancarelle e iniziative, il sapore della tradizione valtellinese con pizzoccheri e sciatt e il festival d'Oriente. Ancora mongolfiere in villa e weekend autunnali nei campi di Zucche. E poi i motori con le vetture del Time Attack che tornano in autodromo. Sono diverse le iniziative in programma nel weekend a Monza e in Brianza. Ecco quelle selezionate per voi.

Festival dell'Oriente nel Parco

Dopo il rinvio causa maltempo dello scorso settembre, il Festival dell'Oriente arriva nel parco di Monza il weekend del 9 e 10 ottobre?. Appuntamento a Biassono presso Cascina Costa Alta. La magia dell’oriente fa tappa in Cascina Costa Alta nel parco di Monza. Un weekend all’insegna di suoni, colori e sapori di una terra che vanta una tradizione millenaria. Mente, corpo e spirito saranno le parole d’ordine di una due giorni per la ricerca del benessere interiore. Spettacoli, conferenze, workshop e un bazar. Un ricco programma per accompagnare il visitatore in un viaggio oltre oceano, per immergersi nella cultura

Mongolfiere in Villa Reale

Anche nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 ottobre a Monza si può provare l'emozione di un volo in mongolfiera. Nel 1783 il Parco di Monza fu sede del primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo! Ritornati con i piedi per terra, una breve passeggiata attraverso il Parco e saremo all’interno della Villa Reale di Monza uno degli esempi piu? completi e maturi del Neoclassicismo in Italia. La visita comprende tre momenti che sono il volo in mongolfiera, la visita all’interno della Villa Reale di Monza e, a seconda che si voli di mattina o di pomeriggio una breve pausa colazione o aperitivo.

StraWoman

Torna a Monza la corsa in rosa per le donne. Per l’11° anno consecutivo torna la corsa/camminata non competitiva di 5 e 10 km in assoluta sicurezza e rispetto delle norme sanitarie vigenti. Nata nel 2011, StraWoman® è oggi il più divertente ed energico Tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Una corsa/camminata dedicata alle donne, ma aperta anche a uomini e bambini. Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale di StraWoman e corso al grido di “We Run The World!”.

Il ritrovo per la StraWoman® è fissato alle ore 9.00 allo StraWoman Village, un’area allestita presso Viale Cavriga, Parco di Monza (ingresso da Porta Monza - Viale Brianza) e interamente dedicata alle partecipanti, con dj set, attività ludico-sportive, riscaldamento e l’intrattenimento di Ivanix, vocalist e speaker di Radio Viva FM, la radio ufficiale dell’evento. Alle ore 10:00 la partenza: un fiume di maglie rosa animerà il Parco di Monza.

Photofestival in Galleria

La 16ª edizione di Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore promossa e organizzata da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, in programma dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 con 150 mostre diffuse sul territorio metropolitano milanese e in alcune province limitrofe, torna per il secondo anno consecutivo a Monza. Sono due le mostre fotografiche ospitate negli spazi cittadini dal 1° al 24 ottobre: la mostra “Giovanni Verga scrittore fotografo”, a cura di Fondazione 3M, vede esposte presso la Galleria Civica di Monza circa 50 foto scattate dallo scrittore dal 1887 al 1902, mentre la mostra “Il suono dell’immagine” di Deborah Raimo porta il mondo della musica jazz nel Portico dell’Arengario di Monza attraverso le pareti fotografiche photoSHOWall?, un’installazione che raccoglie e moltiplica l’effetto visivo.

Sagre e street food

Tempo di feste patronali in Brianza. Weekend di sagra a Brugherio e a Villasanta. A Seregno invece il fine settimana è dedicato alla cucina valtellinese con la 24° edizione di Valtellina in Festa in piazza Risorgimento. Una occasione per trascorrere un momento di grande convivialità e per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" e i sapori intriganti della sua cucina genuina. Presenti specialità gastronomiche come bresaola, sciatt, pizzoccheri, salumi, polenta taragna e molto altro, con servizio bar e ristorazione e servizio d’asporto attivo! Birre artigianali e vini selezionati accompagneranno il tutto. A Sulbiate torna la festa del Vino nella ex Filanda. Sabato 9 ottobre a Lissone negozi aperti anche di sera, animazione, bancarelle e iniziative per la Festa dell'Uva.

Motori in Autodromo

Le vetture del Time Attack Italia tornano domenica 10 ottobre all’Autodromo Nazionale Monza per la penultima tappa del campionato. Il Tempio della Velocità accoglierà centotrenta iscritti tra le categorie Extreme, Pro, Street e Limited, insieme alla serie GT3isti Challenge. Il pubblico potrà accedere al circuito gratuitamente, pagando solo il parcheggio interno.

L’evento di domenica inizierà alle 9 del mattino e si concluderà alle 18.30 con l’ultimo turno di pista e le premiazioni dei vincitori. La ormai collaudata formula del Time Attack Italia prevede una doppia sfida che assegnerà punteggio valido per il campionato: la prima prenderà in considerazione il miglior tempo ottenuto da ciascun pilota nell’arco dei primi due turni a propria disposizione, andando quindi a comporre l’ordine di ingresso in pista del veloce Superlap che determinerà la graduatoria di gara-2. Saranno invece tre i turni a disposizione dei concorrenti delle classi Limited, con classifica scaturita dalla somma dei due migliori crono.

Raccolta delle mele

Una passeggiata tra i filari di alberi nel frutteto del parco e un cestino da riempire, raccogliendo le mele con le proprie mani. Un'esperienza diversa, a contatto con la natura per diventare agricoltori per un giorno. Il frutteto del parco dellle Groane a Ceriano Laghetto propone anche quest'anno la "raccolta fai da te", dedicato a grandi e piccini. Sugli alberi si possono trovare mele e pere che poi si porteranno direttamente a casa propria. Dopo una breve passeggiata ad attendere i visitatori ci saranno cassette e cestini per la raccolta.

I campi di zucche in Brianza

I campi di zucche in Brianza raddoppiano. Nel fine settimana apre anche il campo di Ornago e continuano le visite nell'area di Galbiate per vivere i colori e le sfumature d'autunno in un luogo incantato ai piedi del lago di Annone, in Brianza. E' aperto il Campo di Zucche all'interno del Campo dei Fiori di Galbiate, nato da un progetto di Cristina Tosi. L'area - a ingresso gratuito e su prenotazione (con green pass obbligatorio) - sarà accessibile fino al 31 ottobre. Il campo di zucche sarà aperto dalle 16 alle 18.30 dal lunedì al giovedì mentre nel weekend - venerdì, sabato e domenica - dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 18.30.

Dove bere le migliori cioccolate

Con l'autunno arriva il momento delle calde e golose cioccolate in tazza. Bere una buona cioccolata calda, magari in compagnia della famiglia o degli amici, è sempre un’ottima soluzione, non solo per riscaldarsi, ma per sentirsi meglio a tutti gli effetti. Internet parla chiaro: qui abbiamo fatto una selezione di location dove bere le 5 migliori cioccolate a Monza e provincia.