A Monza c'è un ascensore che appena viene riparato viene subito preso di mira dai vandali

L’ascensore del sottopasso ciclopedonale di via Bergamo a Monza detiene un record tutt’altro che lusinghiero. Non appena viene aggiustato, neanche il tempo di due settimane, viene nuovamente messo fuori uso dai vandali. La denuncia arriva direttamente dai banchi del consiglio comunale e ad annunciare questo triste primato è l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti.

Durante il consiglio comunale di lunedì 25 marzo Lamperti ha annunciato che l’ascensore del sottopasso di via Bergamo è nuovamente fuori funzione, ancora una volta per colpa dei vandali. “Non si fa in tempo ad aggiustarlo - ha spiegato all’aula – che dopo non più di due settimane viene nuovamente danneggiato. Il problema riguarda soprattutto il lato di via Amati. Sarà necessario intervenire con l’installazione di una telecamera di sicurezza”.

Così che al sottopasso che collega il quartiere Amati con il centro spetta il record di avere l’ascensore "preferito" vandali. Un problema che più volte è finito sui banchi del consiglio comunale. Prima per le lungaggini nella riparazione della struttura che a luglio dell’anno scorso era stata seriamente danneggiata dai nubifragi che ci erano abbattuti su Monza. Poi, una volta sistemato, sono arrivati i vandali che “concedono” agli utenti (soprattutto persone anziane e con difficoltà motorie, o mamme con il passeggino o la carrozzina) di utilizzare l’ascensore solo per un tempo limitato.