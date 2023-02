Elezioni regionali 2023: i candidati brianzoli della Lista Fontana

Le elezioni regionali sono ormai alle porte. Il prossimo 12 e 13 febbraio i lombardi saranno chiamati alle urne per scegliere il governatore e i componenti del consiglio regionale. Quattro i candidati che correranno per lo scranno di presidente del Pirellone: Attilio Fontana (centro destra), Piefrancesco Majorino (centro sinistra e Movimento 5 Stelle), Letizia Moratti (sostenuta dal Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare).

Per la candidatura del presidente Attilio Fontana anche la lista civica che sostiene il governatore uscente. I candidati per il consiglio regionale per Monza e la Brianza della lista Fontana sono: Marcello Bortolameotti, Samantha Deponti, Fiorenzo Massimo Corti, Caterina Domingo, Jacopo Dozio, Emilia Sala, Brunio Santese e Francesca Vecchini.

La coalizione di centro sinistra è formata da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, e la lista civica Noi Moderati e Rinascimento Sgarbi.