Elezioni regionali 2023: i candidati brianzoli della Lega

La Lega brianzola presenta la sua squadra. Gli 8 candidati che alle elezioni regionali del 12 e del 13 febbraio correranno per una poltrona al Pirellone sono stati scelti.

Per la Lega in Brianza correranno i consiglieri regionali uscenti Alessandro Corbetta e Andrea Monti; Alessandro Flumiani, Stelio Pozzi, Laura Caldan, Laura Capra (consigliere provinciale), Valeria Di Tullio e Francesca Villa.

Ad aprire la campagna elettorale del Carroccio brianzolo sarà il ministro Matteo Salvini. Sabato 14 gennaio, la sera, al Polaris di Carate Brianza in programma la cena di apertura della campagna elettorale alle quale parteciperà anche il governatore Attilio Fontana. "Quelli appena trascorsi sono stati 5 anni molto complessi segnati da emergenze mai viste prima - ha commentato Andrea Villa referente provinciale della Lega e vicesindaco di Desio, annunciando l'arrivo del ministro -. Nonostante le difficoltà Regione Lombardia, grazie al lavoro della Lega e di Fontana, ha saputo rispondere in maniera forte e adeguata, basti ricordare il poderoso Piano Lombardia da 4 miliardi di euro in opere pubbliche per i comuni. Avanti con Attilio Fontana alla guida della Regione per portare a termine i progetti avviati e mantenere la Lombardia un modello di eccellenza in Italia e in Europa su sanità, lavoro, e sociale. La prossima sarà la legislatura dell’autonomia”.