Oggi la commissione consiliare sull'appalto dei rifiuti a Monza

Per due volte era saltata. Oggi, martedì 10 gennaio, alle 18.30 a Monza si riunirà la commissione consiliare sull'appalto rifiuti. Un incontro molto atteso quello in programma questa sera alle 18.30 in comune durante il quale l'assessore alla partita Giada Turato illustrerà ai consiglieri il lavoro fatto in questi primi sei mesi di mandato, e i futuri interventi in merito a un tema che ha tenuto banco in campagna elettorale e che ancora oggi è più che mai attuale tra i monzesi.

"In questi 6 mesi sono successe tante cose e alcune ho la necessità, e probabilmente non solo io, di comprenderle meglio" ha scritto il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) sui social annunciando l'incontro che è aperto ai cittadini ma non verrà trasmesso in streaming. "Questa non è una 'chiamata alle armi' ma una semplice informazione che potrebbe interessare i cittadini. Il tema è davvero molto sentito", ha aggiunto il capogruppo di Civicamente.

La polemica sulla raccolta differenziata e sull'appalto rifiuti in questi mesi non si è mai spenta. Sono pressoché quotidiane le segnalazioni sui social di monzesi che lamentano una pulizia e un ritiro dei rifiuti non puntuale, piccole e grandi discariche abusive in centro e nelle periferie, cestini che strabordano di rifiuti domestici.