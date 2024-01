Besana per tutti: i cittadini si riuniscono per ridare lustro alla loro città

I cittadini scendono in piazza e decidono di “prendersi in mano” le sorti della comunità dando vita a una lista civica attenta alle piccole e grandi esigenze di chi vive a Besana Brianza. Questo, in sintesi, l’obiettivo di “Besana per Tutti” la lista civica che si presenterà alle prossime elezioni amministrative della primavera 2024 per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. La capolista è Susanna Citterio. A Besana Brianza la campagna elettorale è già iniziata: il sindaco Emanuele Pozzoli corre per la riconferma sostenuto dalla coalizione di centrodestra; nel pomeriggio di sabato 20 gennaio verrà invece presentato il candidato della coalizione di centrosinistra.

Nel frattempo a Besana Brianza si è presentata anche la lista civica “Besana per tutti”, lontano dai loghi dei partiti politici. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un impoverimento della vita sociale e politica besanese, con poca attenzione alle reali esigenze delle persone - spiegano -. Vogliamo colmare questo vuoto e ritrovare il piacere di confrontarci e di condividere esperienze, per una comunità aperta e solidale, capace di immaginare la città che vorremmo abitare. La nostra lista è composta da persone provenienti da diversi ambiti, ognuna con le proprie competenze, ma unite da un unico obiettivo: migliorare la nostra città”.

La parola d’ordine sarà inclusione e alternativa per quei besanesi che non si riconoscono nei partiti politici. La lista civica sta già pensando alla Besana Brianza del domani. “Una città con spazi di aggregazione e di studio per i giovani e strutture per ospitare eventi collettivi; attenta alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio e pronta a collaborare con altri comuni, con tutti gli enti e le associazioni presenti”, precisano. I componenti della lista civica si sono già messi al lavoro e nelle prossime settimane organizzeranno momenti di incontro con i cittadini, il terzo settore, le realtà agricole e commerciali.

“Questo percorso non si concluderà con l’esito elettorale - precisano -. Vogliamo una politica concreta, che torni a essere un punto di incontro tra i cittadini e le istituzioni. Il nostro programma abbraccerà tutte le principali aree d’interesse locali: l’ambiente e il territorio, la cultura, l’economia, il sociale, i giovani e gli anziani con particolare attenzione ai più fragili. Siamo aperti a collaborare con tutte le forze democratiche e progressiste presenti sul territorio, convinti che solo con l’impegno comune e con la massima partecipazione si possano raggiungere importanti obiettivi per la nostra città”.