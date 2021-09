Elezioni comunali a Vimercate, corsa a tre: candidati sindaci e liste

Si vota sabato 3 e domenica 4 ottobre. Per la poltrona di primo cittadino in corsa l'ex sindaco Francesco Sartini, Giovanni Sala e Francesco Cereda

Vimercate è tra i dieci comuni della provincia di Monza e Brianza che sabato 3 e domica 4 ottobre andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del nuovo consiglio comunale. I cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino pentastellato Francesco Sartini che si ricandida per guidare la città sostenuto da una coalizione di liste civiche che, come lo stesso Sartini ha spiegato, è un progetto "fatto di persone che vogliono lavorare per la Vimercate dei prossimi anni mettendo insieme le intelligenze e le braccia, e forti di uno spirito di servizio che guarda a ciò che ci unisce e ci sta veramente a cuore: Ripartire da Vimercate". Fanno parte della colizione le liste: Ripartiamo con Francesco Sartini, Vimercate Sì, Vimercate con Te, Vimercate e Buonsenso.

Gli altri due candidati sindaco sono Giovanni Sala (centrodestra) e Francesco Cereda (centrosinistra). Sala è appoggiato da una coalizione di centrodestra che conta sulle liste di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Giovanni Sala Sindaco e Vimercate Cambia. Per la candidatura di Francesco Cereda corrono invece la lista civica Vimercate Futura, Partito Democratico, Articolo Uno Vimercatese e la lista civica Comunità Solidale.

In Brianza si vota nel weekend del 3 e 4 ottobre si vota anche a Vimercate, Arcore, Desio, Limbiate, Varedo, Seveso, Verano Brianza, Limbiate, Vedano al Lambro e Biassono.