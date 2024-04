Elezioni comunali: a Concorezzo il centrodestra punta su Mauro Capitanio

È Mauro Capitanio il candidato sindaco che il centrodestra ha scelto per Concorezzo. Capitanio, sindaco uscente, è stato scelto all’unanimità da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per le elezioni amministrative in programma l’8 e il 9 giugno.

L’annuncio direttamente dai vertici provinciali della coalizione. “A seguito dei tavoli di concertazione tra i partiti della coalizione di centrodestra della provincia di Monza e della Brianza, tenutisi in previsione delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, i tre segretari provinciali Luca Veggian per Forza Italia, Roberto Ceppi per Fratelli d’Italia e Andrea Villa per la Lega ufficializzano l’accordo di centrodestra unito raggiunto per i Comuni sopra i 15.000 abitanti”, si legge nella nota ufficiale diffusa nella giornata di sabato 23 marzo. Una scelta che su Concorezzo ha visto puntare sul sindaco uscente, il concorezzese Mauro Capitanio.