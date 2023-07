La Lega di nuovo in piazza: "Sindaco Pilotto qualche volta pensa come un uomo di sinistra"

La Lega non si ferma e prosegue nella raccolta firme contro l’istituzione del parcheggio a pagamento in tutto il centro storico. Domenica, 30 luglio, i militanti saranno presenti in piazza con un gazebo: dalle 10 alle 13 in via Italia (davanti alla chiesa delle suore Sacramentine).

“Noi non ci fermiamo - spiega a MonzaToday Roberta Gremignani, segretario cittadino della Lega -. In queste settimane stiamo raccogliendo centinaia di firme, il disappunto non solo dei monzesi, ma anche di chi a Monza viene per lavoro. Parlando con le persone abbiamo visto preoccupazione soprattutto tra le fasce più deboli. Preoccupazione per chi a Monza lavora in centro e non ha altro modo di raggiungerlo se non con l’automobile, chi ha una piccola attività, chi si deve recare dalle altre parti della città per sbrigare commissioni”. La rivoluzione dei parcheggi ormai è alle porte. A partire da settimana prossima – precisamente da martedì 1 agosto – verranno abolite le strisce bianche in centro città.

Come cambia la sosta

In centro la sosta sarà disciplinata da sole strisce blu a pagamento. La tariffa oraria resta confermata: dalle 8 alle 20 1,50 euro all’ora per le prime tre ore e 2,50 euro all’ora nelle ore successive; dalle 20 alle 24 è istituita una tariffa unica pari a 2,50 per le quattro ore. Il pagamento si applica 7 giorni su 7 e sarà possibile tramite i nuovi parchimetri che saranno installati nelle prossime settimane, o tramite le app di MonzaMobilità, di Easypark e Telepass.

Nella zona centro resta invariata la possibilità di abbonamenti annuali per i residenti o i domiciliati sprovvisti di box e di posto auto privato al costo di 150 euro. Per i residenti il tempo di sosta gratuito giornaliero passa da 29 a 59 minuti: per usufruire della gratuità è necessario utilizzare la APP di Monza Mobilità, che attinge direttamente al data base dell’anagrafe comunale. Restano confermate tutte le esenzioni già attive: non pagano la sosta a pagamento le persone disabili, i veicoli a trazione elettrica e i possessori di abbonamenti.

"La sinistra lontana dalla gente"

“I cittadini, i lavoratori, i commercianti sono seriamente preoccupati - continua Gremignani -. Questo provvedimento, che poi verrà ampliato ad altre parti della città, è modo becero di fare cassa ai danni di chi lavora, di chi fa fatica e degli anziani. Caro sindaco Pilotto , la sinistra dovrebbe stare vicina ai problemi della gente, ma voi siete dalla parte diametralmente opposta. Qualche volta dite anche voi qualcosa di sinistra. In questo modo non aiutate neppure il commercio di vicinato, che viene ulteriormente sfavorito a vantaggio della grande distribuzione e dal commercio on line. C'è poi chi non vivendo a Monza, ma solo lavorando, non avrà neppure agevolazioni per box e sosta”. La Lega prosegue inoltre nel progetto di sportello (in piazza) al cittadino con il gazebo che ogni domenica viene organizzato nelle piazze della città (l’iniziativa verrà interrotta solo nelle due domeniche centrali di agosto).

L’iniziativa della raccolta firme contro l’istituzione delle strisce blu in tutto il centro storico è portata avanti dalla coalizione con petizioni organizzate anche da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Civica Noi con Dario Allevi,.