Marco Cappato si presenta: "Sono l'opposizione a questa destra"

L’incontro sotto l’Arengario, l’edificio che rappresentata proprio la storia del governo della città. Lì, alle 11.30 di giovedì 31 agosto, Marco Cappato ha incontrato i giornalisti per fornire qualche dettaglio in più in merito alla sua candidatura alle elezioni suppletive di Monza e Brianza in programma il 22 e il 23 ottobre. Un seggio importante quello lasciato scoperto dalla morte di Silvio Berlusconi, e per il quale ad oggi sono ufficialmente candidati (oltre a Cappato) anche Adriano Galliani e Cateno De Luca.

Cappato ha accennato al suo legame con il fondatore di Forza Italia. “Ho incontrato più volte Berlusconi - ha raccontato ai giornalisti -. Insieme al Parlamento europeo dove entrambi eravamo stati eletti. L’ho più volte incontrato con Emma Bonino e Marco Pannella per convincerlo di portare avanti quella rivoluzione liberale che aveva promesso anche attraverso lo strumento del referendum. Ma quella promessa non è stata mantenuta".

Per adesso a sostenerlo ci sono diverse realtà civiche e di sinistra, mentre Pd e M5S (anche a livello locale) non si sono ancora pronunciati. “Sono fiducioso e aperto a un loro sostegno, ma rispetto la loro autonomia. Prossimamente ci sarà un confronto con il Pd, mentre ho già avuto un primo incontro telefonico con il M5S locale”. Grande nemico sarà, certamente l’astensionismo." È un problema. La gente non conosce queste elezioni alle quali, normalmente, partecipa meno di un terzo degli elettori delle politiche”.

Il programma vero e proprio verrà presentato prossimamente, ma intanto Marco Cappato ha spiegato che cosa intende fare. “Che cosa manca in Parlamento? È questa la domanda che faccio ai brianzoli. La mia storia racconta di essere riuscito a fare molto anche fuori dai palazzi del potere: le battaglie per il fine vita, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la fecondazione assistita, la firma digitale… Siamo riusciti con le associazioni e le persone a cambiare anche senza il potere costituzionale. Adesso ci sono alcuni temi che sono a rischio e che vanno affrontati all’interno delle istituzioni”. Marco Cappato, che sta per partire con un lungo tour di incontri con cittadini e imprenditori, mette sul tavolo la salvaguardia del posto di lavoro, l’attenzione (anche attraverso il lavoro e le imprese) all’ambiente, l’immigrazione, le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale.

Poi qualche curisiotà "brianzola": il passato nel basket della Forti e Liberi Sgm, la sciarpa del Monza nell'armadio e adesso che il Monza è in serie A il tifo per i biancorossi prima di quello per l'Inter.