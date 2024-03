Per l'8 marzo saranno le consigliere del Pd a fare un regalo: ecco il dono per i loro colleghi di aula

La consegna del dono non sarà domani, 8 marzo. Ma nelle prossime settimane quando, in occasione della seduta sistematica, verrà discussa la mozione presentata dalla consigliera Sarah Brizzolara (Pd) in merito all’intitolazione del piazzale della stazione di Monza alle madri costituenti, quelle donne che parteciparono all’elaborazione della Costituzione italiana.

In quell’occasione (la seduta sarà nel mese di aprile, la data non è ancora stata stabilita) le consigliere dem regaleranno ai colleghi di aula una copia del libro “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione”. “L’idea è nata alcuni mesi fa – ha spiegato Sarah Brizzolara -. Feci una ricerca per sapere a chi era intitolata quella piazza e scoprii con sorpresa che non era intitolata a nessuno. Decisi quindi di proporre di intitolarla alle donne costituenti, a quelle donne che avevano partecipato alla stesura della Costituzione italiana. Le donne, infatti, non sono solo generatrici di vita, ma di molto altro. C’è ancora molto lavoro da fare in Italia per il raggiungimento della parità di genere, soprattutto nel mondo del lavoro”.

Così che l’8 marzo delle donne dem non si esaurisce solo in una giornata, ma in una serie di iniziative nel tempo. “Una serie di iniziative concrete – ricordano le consigliere Paola Bernasconi, Sarah Brizzolara e Giulia Bonetti – per ricordare a tutti il ruolo che le donne hanno avuto e avranno in tutti i campi, alla politica alla cultura. In vista di questo 8 marzo, vogliamo ristabilire un principio di ruolo e di peso delle donne. Non solo rivendicare diritti, e men che meno celebrare una festa, magari tutta di stampo commerciale. Vogliamo costruire una politica diversa , che sia più attenta alle donne e alla cultura della differenza, che dia spazio a talenti di cui spesso è ostacolata la crescita, perché questo giova alla società, tutta”. Così che, oltre al gesto generoso rivolto ai colleghi d’aula, l’8 marzo delle donne dem a Monza comprende anche un evento in programma alle 21 al centro civico di Cederna (via Cederna 19). In programma una serata dedicata ad Artemisia Gentileschi, tra le più importanti pittrici italiane del Barocco, vittima di un terribile stupro da parte del collega Agostino Tassi. Un allestimento che vedrà letture sceniche a cura di 3 donne di cultura monzesi: Antonetta Carrabs, Silvia Messa e Raffaella Fossati. Al termine il consigliere dem Lorenzo Gentile illustrerà gli strumenti giuridici ad oggi disponibili per le donne vittime di violenza.

Un’attenzione all’universo femminile che, secondo le consigliere Pd, inizia anche dalla toponomastica. Oltre all’attesa dell’approvazione della mozione per intitolare la piazza della stazione alle donne costituenti, nei mesi scorsi è stata approvata la mozione della consigliera Giulia Bonetti di intitolare quel tratto che da viale Cavriga conduce alla scuola di Agraria ad Aurelia Josz, educatrice, scrittrice e fondatrice della prima Scuola di Agraria femminile in Italia.