"Adesso che è stata ripristinata la sicurezza non andatevene": l'appello dei residenti

Finalmente, dopo anni di disagi, la piazza è tornata vivibile. Ora però non vogliamo essere lasciati soli". L'appello è quello dei residenti di piazza Indipendenza, sotto scacco per lungo tempo di facinorosi e alle prese con problemi di sicurezza. Che dopo il rafforzamento dei controlli messo in campo dalla polizia locale in accordo con l'amministrazione comunale, con interventi anche in alcuni locali, ora non vogliono che la situazione nell'area torni a degenerare.

"I maggiori controlli in effetti hanno permesso di riportare qui una certa tranquillità - ha dichiarato Germano Germani, uno dei residenti - e perlomeno riusciamo a uscire di casa senza avere sempre paura di imbatterci in persone ubriache e violente. Ma resta vivo il ricordo dei numerosi interventi delle forze dell'ordine e delle ambulanze che documentano abbondantemente anni di degrado della piazza. Divenuta ritrovo di ubriachi e molestatori di giorno e di notte. Usata come orinatoio pubblico. E con la presenza continua degli operatori ecologici della Sangalli costretti a pulizie straordinarie per via dei rifiuti, delle bottiglie e dei cocci di vetro lasciati per terra".

In vista della bella stagione, la paura dei residenti che tutto torni come prima è ancora più grande grande. "Ci aspettimao che la normalità possa proseguire - ha continuato Germani -. Favorendo i locali che rispettano le regole e creano una socialità sana. Favorendo una piazza più viva e nella quale, chi ci tiene alla città, concorra a controllare e denunciare ciò che non funziona. Con l'arrivo della bella stagione, infatti, il problema delle brutte frequentazioni qui potrebbe ripresentarsi. E noi non vogliamo che accada. Chiediamo dunque al comune e alle autorità competenti di non lasciarci soli. Anche perché, appena fuori dalla piazza, ancora si brancola nel buio. Basti vedere quanto accade in corso Milano, dove gli episodi di delinquenza sono all'ordine del giorno, così come in altri quartieri".

Il plauso dei residenti di piazza Indipendenza è senza dubbio per quanto le forze dell'ordine sono riuscite a fare nei giardinetti di via Artigianelli, "ritornati vivibili". Un ruolo prezioso è stato quello svolto dal gruppo Controllo di Vicinato che da tempo segnala le situazioni anomale in piazza alle forze dell'ordine.