Tutti i divieti a Monza (e le strade chiuse) per il concerto di Bruce Springsteen

A Monza c'è grande attesa per il concerto di Bruce Springsteen. E la città si è reparata con un piano straordinario per la mobilità, con parcheggi e navette, e della viabilità con apposite ordinanze. Per agevolare l'afflusso e il deflusso degli spettatori - almeno 70mila persone - sono state previste alcune modifiche e divieti.

I divieti e e modifiche alla viabilità

Dalle ore 19:30 del 24 luglio 2023 fino alle ore 7:00 del 26 luglio 2023 e comunque sino a fine sfollamento degli spettatori dell’evento:

è vietata la circolazione a tutti i veicoli di ogni tipo e specie cosi come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 incluso i residenti, con esclusione dei bus navetta e dei mezzi di Pronto intervento e comunque autorizzati lungo v.le Cavriga, dall’intersezione con v.le dei Tigli sino al confine con il Comune di Villasanta;

gli impianti semaforici lungo gli assi di sfollamento dell’Autodromo saranno temporaneamente disattivati e presidiati da agenti, al fine di consentire la massima fluidità e continuità al traffico proveniente dall’Autodromo stesso.

Dalle ore 12:00 del 25 luglio 2023 e fino alle ore 03:00 del 26 luglio 2023 e comunque sino a fine sfollamento degli spettatori dell’evento:

è vietata la circolazione a tutti i veicoli di ogni tipo e specie con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati lungo v.le C. Battisti, carreggiata sud, dall’intersezione con p.le Virgilio sino all’intersezione con v.le Brianza;

lungo v.le Brianza dall’intersezione con v.le C. Battisti sino all’intersezione con via A. Ramazzotti

all’intersezione via G. Giusti / v.le C. Battisti.

Hanno l’obbligo di svolta a sinistra i veicoli provenienti da:

via Lombardia, direzione p.le Viriglio, con obbligo di svolta a sinistra direzione SS36;

via Regina Margherita direzione v.le C. Battisti;

via Regina Margherita direzione Via Boccaccio.

Hanno l’obbligo di svolta a destra i veicoli provenienti da:

via Lario in direzione Viale Lombardia;

v.le C. Battisti in direzione Viale Elvezia;

v.le Elvezia in direzione Via Lario;

via G. Rossini in direzione Viale Cesare Battisti.

È’ vietata la svolta a sinistra ai veicoli provenienti da:

Via A. Boito all’intersezione con Viale Cesare Battisti;

Via G. Donizetti all’intersezione con Viale Cesare Battisti.

E’ vietata la svolta a destra ai veicoli provenienti da:

Via D. Alighieri all’intersezione con v.le C. Battisti;

Via Monti e Tognetti all’intersezione con v.le C. Battisti.

E’ disciplinata la circolazione a senso unico alternato solo per i residenti e per il traffico di destinazione in via G. Giusti dall’intersezione con Via G. Sirtori fino all’intersezione con v.le C. Battisti.

Il 25 luglio 2023, dalle ore 12:00 alle ore 18:00:

è istituito il senso unico di marcia in v.le Montagnetta a partire dall’intersezione con via Villa (comune di Vedano al Lambro) fino all’intersezione con via V.le Vedano.

Dalle ore 18:00 del 25 luglio 2023 fino alle ore 03:00 del giorno 26 luglio 2023 e comunque sino a fine sfollamento degli spettatori: