Salvati dalla bombe: la storia dei 3 gatti dell'Ucraina accolti nel canile di Monza

Un lungo viaggio verso la salvezza, anche sotto le bombe, ben protetti nei loro trasportini. Fino ad arrivare sani e salvi a Monza dove ad accoglierli c'erano i volontari dell'Ente nazionale protezione animali.

Questa è la storia di Remi, Elliot e Brasho tre gatti che ieri, venerdì 11 marzo, sono arrivati al rifugio dell'Enpa dopo un lungo viaggio iniziato nella loro Kyiv, in Ucraina. A salvarli, prima dalla strada e poi dalle bombe, è stata Iryna che, come tanti profughi, in questi giorni sta scappando dal suo Paese invaso dalle truppe russe. I tre mici erano ben presto diventati amici della donna che ancora quando erano piccini li aveva trovati e salvati dalla strada. Poi il 24 febbraio è scoppiata la guerra e Iryna è fuggita insieme ai suoi animali. Li ha messi in sicurezza nei trasportini poi, a piedi e sotto le bombe, è corsa verso il confine della Romania, dove ad aspettarli c'era il figlio Alex.

A quel punto il viaggio (più sicuro) verso l'Italia dove Iryna ha trovato ospitalità da alcuni parenti che vivono a Lissone. Ma, purtroppo, per Remi, Elliot e Basho non c'era posto. Nessun problema: Enpa Monza li ha accolti. Già all'inizio dell'emergenza umanitaria l'associazione aveva garantito ospitalità gratuita per gli animali dei profughi ucraini che non possono essere accolti nelle famiglie o nelle strutture, ma anche pappe e cure. I tre mici sono già stati visitati dal veterinario dell'Ats per la loro regolarizzazione sanitaria.

I tre mici, frastornati dal lungo viaggio, si sono subito sentiti a casa. Ben felici delle coccole e delle attenzioni che ricevono dai volontari, ma ancora di più quando Iryna li va a trovare. Una donna dal cuore immenso che non ha abbandonato i suoi compagni di vita sotto le bombe ma che, con fatica e coraggio, li ha messi in salvo.