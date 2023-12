A Monza Babbo Natale occupa la piazza e organizza una festa a base di alcol e musica

A Monza una festa di Natale alternativa. Con Santa Claus che non distribuisce doni ai bambini, nè attraversa la città addobbata con luci e decorazioni. A Monza Babbo Natale occupa la piazza e organizza un momento di festa al di fuori dei canoni tradizionali. A promuoverla il centro sociale Foa Boccaccio

Appuntamento per sabato 23 dicembre, nella piazza del Nei. Quello sarà il teatro di "A Babbo morto" l'evento natalizio organizzato dalla Foa e che proseguirà fino a tardi (come si legge sui social che annunciano l'evento).

"A pochi passi dalle vie del centro - si legge sulla pagina Facebook del centro sociale - dalle luminarie e lo shopping natalizio, dai trenini e dalle piste di pattinaggio, a pochi passi dal consueto e orrorifico spettacolo del consumo sfrenato, del decoro ipocrita, della città militarizzata, va in scena ancora un sacrosanto delitto: ammazziamo il caro Babbo Natale".

A Babbo Morto non è una novità: la manifestazione ques'anno è giunta alla terza edizione, ma per la prima volta si svolgerà in strada. Il centro sociale, infatti, dopo l'ennesimo sgombero dallo stabile occupato alla fine di novembre in via Verità è ancora senza una "casa". Durante il grande corteo organizzato il 9 dicembre per le vie della città per celebrare i 20 anni occupazione gli antagonisti avevano annunciato che, comunque, sarebbero tornati ad occupare di nuovo. Per adesso ad occupare sarà il Babbo Natale protagonista della loro festa. "Se ci tolgono gli spazi, lo facciamo in strada - annunciano su Facebook -. Quest'anno occupiamo la piazzetta del Nei per una festa di Natale autogestita e a prezzi pop, con vin brulé, birrette e musica diffusa. Ingressi non ce ne sono, basta che vieni, bevi e balli".