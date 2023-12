I senzatetto di Monza festeggiano il Natale con il menù dello chef Butticé e i canti del frate vip

I senzatetto di Monza festeggiano il Natale con qualche giorno di anticipo. Con un menù della tradizione (antipasti, risotto allo zafferano, arrosto con patate e panettone con crema al mascarpone) preparato dal noto chef siciliano di nascita, ma ormai monzese d’adozione, Vincenzo Butticé. Cornice dell’evento l’Istituto Pavoniano Artigianelli di via Magenta 4 che, per l’occasione, si è trasformato in una grande sala da pranzo.

Tanti i commensali che hanno accolto l’appello: una tradizione che ormai prosegue da anni e che vede la città “regalare” un momento di gioia e di allegria, con un menù delle feste per dimenticare, anche solo per qualche ora, le difficoltà. Ai fornelli lo chef Butticè. In sala anche il sindaco Paolo Pilotto, e gli assessori Egidio Riva, Marco Lamperti e Andreina Fumagalli. Una giornata di festa, celebrata in un clima semplice e familiare, grazie anche al momento di musica e di karaoke che ha visto fra’ Celestino Pagani – responsabile della mensa dei poveri del santuario della Madonna delle Grazie – trasformarsi (indossando sempre il saio) in un perfetto mattatore. Musica, canti e poi la capacità di far sbocciare il sorriso sui volti di chi sta affrontando gli ostacoli della vita.

L’iniziativa - coordinata dall’amministrazione comunale attraverso il sistema di contrasto alla Povertà Monza.CON – si avvale di due special partners, l’Istituto Pavoniano Artigianelli e la Rete Pane&Rose, oltre alla collaborazione dell’Istituto Alberghiero Olivetti, del ristorante il Moro. Hanno garantito il proprio contributo anche Brianzacque, Acinque Srl, Coop ed Esselunga. Durante l’intervento il sindaco Paolo Pilotto ha annunciato gli importanti progetti che il comune di Monza ha in programma in tema di aiuto alle persone che vivono in mezzo alla strada.

L’ex deposito Tpm di via Borgazzi diventerà la “casa” di chi sta attraversando un momento di difficoltà e che non ha un tetto sopra la testa. Oltre al dormitorio di Spazio 37 – che verrà rinnovato – verrà realizzato il progetto della stazione di posta che il comune di Monza potrà realizzare grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza). La stazione di posta offre servizi integrati che prevedono l'accoglienza notturna e attività di orientamento, accompagnamento e assistenza legale per le persone senza fissa dimora.

Nei prossimi mesi (presumibilmente a gennaio) partiranno alcuni lavori (costo 310mila euro) all’asilo notturno di via Raiberti. Il cantiere durerà fino all’estate perché, come ha ricordato il sindaco Paolo Pilotto “in accordo con la San Vincenzo si è optato per un cantiere più lungo che però garantisce la possibilità di tenere l’asilo notturno aperto anche quando ci saranno i lavori”. In questo modo, soprattutto nella stagione più fredda, gli ospiti potranno continuare ad essere accolti nella storica sede. L’intervento di riqualificazione porterà anche a un ampliamento dei posti letto che passeranno da 25 a 36.