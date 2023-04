E' il giorno del presidente: perché Mattarella oggi sarà ( di nuovo) a Monza

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella domenica 2 aprile sarà a Monza. La massima carica dello Stato sarà nel capoluogo brianzolo in occasione dell'inaugurazione del nuovo ristorante di Pizzaut. Dopo Cassina de' Pecchi infatti Pizzaut raddoppia e dal 2 aprile - giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo - arriva anche a Monza.

Domenica da Pizzaut insieme al presidente Mattarella mangeranno 200 invitati ma il locale aprirà al pubblico solo tra qualche settimana perché nel frattempo i ragazzi faranno esperienza senza i clienti.

Il taglio del nastro è previsto in tarda mattinata fuori dal locale che sorge nell'area dell'Energy Spring Park, nella zona dell'ex Philips che in piena pandemia era stata trasformata in un grande hub vaccinale. Mattarella assisterà alla firma del contratto indeterminato per due ragazzi che lavoreranno nel ristorante, poi pranzerà insieme a 200 invitati. Acampora ha riferito il menu per il presidente della Repubblica: gnocco fritto, affettati e pizza. Il locale di Monza poi aprirà effettivamente al pubblico più tardi, dalla terza settimana di aprile.

L'ultima volta di Mattarella a Monza

Il presidente della Repubblica era stato a Monza a dicembre. Martedì 6 dicembre era stato ospite in Villa Reale durante una visita istituzionale in città in occasione dell'evento 'L'Italia delle regioni' organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza, l'identità e la specificità dei territori italiani. Prima ancora aveva assistito in autodromo a settembre al Gran Premio di Formula Uno con lo spettacolare passaggio delle frecce tricolore prima del via.