Anche a Monza il presidio pro Palestina

Il centro sociale Foa Boccaccio scende nuovamente in piazza a Monza per sostenere il popolo palestinese. Presidio pro Palestina quello organizzato dalla Foa per sabato prossimo, 3 febbraio, dalle 14.30 alle 17 in largo Mazzini. “Spegniamo la tv, chiudiamo i giornali e scendiamo in piazza”: questo l’invito dei militanti del centro sociale monzese che chiedono la mobilitazione al fianco del popolo palestinese. Un vicinanza dimostrata fin dall’inizio della guerra dopo l’attacco terroristico di Hamas dello scorso 7 ottobre. Il centro sociale monzese aveva fin da subito esposto manifesti a favore della Palestina, organizzato un presidio e partecipato ai numerosi che in questi mesi si sono svolti a Milano.

“In Italia assistiamo quotidianamente a questo spettacolo dell’orrore, tra l’appoggio del Governo Meloni al genocidio e il sostegno di giornali e televisioni – si legge sul blog del centro sociale -. Queste opere di propaganda mediatica, rendono possibile e legittimano l’aggressione sionista e le bombe su Gaza attraverso notizie non verificate e spesso false, narrazioni sproporzionate in cui la voce del popolo palestinese scompare, il tutto condito da una retorica che trasforma lo Stato di Israele nella vittima di questo conflitto. Un esempio evidente di questa manipolazione mediatica e politica è l’accostamento, storicamente falso, tra antisionismo e antisemitismo: un altro tentativo per criminalizzare la resistenza armata palestinese e la dissidenza internazionalista. Anche a Monza il silenzio regna sovrano (e mai come oggi chi tace acconsente!). Per questo vogliamo riprendere la lotta sul territorio con un ciclo di iniziative e mobilitazioni in sostegno alla causa palestinese, insieme a lavoratorə, studentə e comunità politiche che vorranno unirsi in questo percorso cittadino, iniziato il 17 gennaio con un’assemblea pubblica al Circolo Zeguina”.