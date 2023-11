"Caro assessore anche Dubai (ma non solo) ha la ruota panoramica perché attira turisti"

“Caro assessore Abbà la ruota panoramica non è una questione di gusto personale, ma uno strumento per attirare turisti. La ruota è presente a Dubai, a Londra, nei mercatini di Natale di mezza Europa e non solo in alcune città di provincia che lei ha nominato nel suo intervento in consiglio comunale. Peraltro città, come Anguillara Sabazia alle porte di Roma, nei pressi del lago di Bracciano dove c’è un elevatissimo passaggio di persone che raggiungono la nota meta vicino alla Capitale”. A parlare è Riccardo Claudi, l’imprenditore originario di Monza a capo della Hsc Events l’azienda che gestisce la ruota panoramica. Claudi ha contattato la redazione di MonzaToday all’indomani del consiglio comunale di lunedì 13 novembre durante il quale si è parlato della ruota di Natale.

L’assessore Abbà nel suo intervento, rispondendo all’interpellanza del consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) in merito alla decisione di non mettere la ruota in città, aveva dichiarato facendo riferimento all’imprenditore che gestisce l’attività che “leggendo le referenze dove la ruota è stata allestita vedo che ci sono Anguillara non so che e San Vito non so che. Il paese più noto è Terni. Ho il fondato sospetto che non sia Monza ad avere bisogno della ruota, ma la ruota ad avere bisogno di Monza”. Parole che non sono assolutamente piaciute a Riccardo Claudi. “Ricordo all’assessore Abbà che quel San Vito non so che è San Vito Lo Capo, una delle mete turistiche più gettonate a livello nazionale che quest’anno ha richiamato tantissimi turisti anche dall’estero. L’assessore ha ricordato nel suo intervento che la mia ruota è stata ad Abbiategrasso, ma si è dimenticato di dire che è stata anche a Palermo, Cefalù, Mondello, Ferrara. Con la mia attività porto le ruote in giro per tutta Italia”.

Riccardo Claudi è amareggiato dal tono e dalle parole dell’assessore Carlo Abbà. “Peraltro quest’anno per Natale la ruota panoramica sarà anche a Firenze che, in fatto di bellezze, ne ha molte per attirare i turisti” aggiunge il giostraio. Quest’anno l’imprenditore monzese con la sua ruota è approdato a Benevento dove al taglio del nastro e al primo giro era presente anche il sindaco Clemente Mastella. “Mi spiace di non aver potuto essere con la mia ruota a Natale nella mia Monza. Ma mi dispiace ancora di più che non sia stato capito che queste attrazioni ci sono nelle maggiori città turistiche e a Natale in tantissimi mercatini. Poi può piacere o meno, ma qui non è questione di gusti, ma di marketing”.

L'inaugurazione della ruota a Benevento