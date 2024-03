La via di Monza che la sera diventa una discoteca (ma non per colpa della musica)

Via Guerrazzi diventa una discoteca a cielo aperto. Niente musica e niente fracassoni. Questa volta a trasformare la strada in una discoteca sono le luci. Un commento, naturalmente ironico, quello che ci riferisce un lettore che spera comunque che il problema venga al più presto risolto, soprattutto per motivi di sicurezza. La via da alcune settimane è diventata come una discoteca. “In via Guerrazzi da settimane l’illuminazione notturna è spenta oppure stroboscopica”, segnala. Domandosi, con un pizzico di sarcasmo, se forse perché “ci sarà una futura discoteca on the road”.

Il problema delle illuminazioni che a Monza hanno ancora problemi non è una novità e più di una volta in problema – che da mesi è costantemente presente sui gruppi social di Monza – è finito anche sui banchi del consiglio comunale. L’ultima segnalazione settimana scorsa quando una monzese aveva denunciato che il viale Brianza era completamente al buio con la necessità, per chi aspetta il pullman la mattina presto o nel tardo pomeriggio, di fare il segnale all’autista con la torcia del telefonino. In via Guerrazzi, però, il problema non sarebbe solo il buio, ma un cattivo funzionamento dell’impianto di illuminazione che in alcuni momenti funziona con le luci a intermittenza.

A Monza c'è una mappa delle strade al buio. Su chiama “Monza è al buio” la pagina Facebook dove da anni i cittadini segnalano la presenza di lampioni che non funzionano bene o che sono completamente fuori uso. Segnalazioni vengono fatte anche dopo aver più volte sollecitato il problema attraverso l'iter istituzionale di telefonare al numero verde 800 688 713, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno dove è possibile segnalare eventuali lampioni spenti da ripristinare.