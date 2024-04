Monza baciata ancora dalla fortuna: vinti 20mila euro al 10eLotto

Monza ancora baciata dalla fortuna. Dopo la doppia vincita al Gratta e Vinci di alcuni giorni fa al bar KiKa di via Bertacchi dove in pochi minuti un cliente ha vinto con due biglietti diversi 11mila euro, adesso a Monza c’è ancora qualcuno che festeggia.

Come riporta Agipronews nel capoluogo brianzolo nel concorso di giovedì 11 aprile sono stati vinti 20mila euro al 10eLotto grazie a un “8 Doppio Oro” in un'estrazione frequente. Negli ultimi mesi a Monza e in Brianza ci sono state diverse importanti vincite: a febbraio, sempre nel bar di via Bertacchi, un fortunato cliente aveva vinto 500mila euro con un tagliando 20x. A marzo a Seregno un fortunato giocatore aveva azzeccato la combinazione esatta al Lotto portando a casa 130mila euro; e qualche giorno prima sempre a Seregno un altro giocatore aveva vinto 72mila euro. Infine a Villasanta una donna con una schedina di 2 euro ha vinto 500mila euro: 200mila subito corrisposti in denaro e che potrà usare come vuole, gli altri 300mila per l’acquisto di uno o più immobili in Italia.