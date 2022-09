Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Le mongolfiere in Villa Reale, le proiezioni luminose d'arte del Kernel Festival, la nuova mostra che porta a Monza la pop art di Keith Haring e le sagre che celebrano i sapori d'autunno in Brianza. Ecco gli eventi per il primo weekend di ottobre che abbiamo selezionato per voi.

Mongolfiere in Villa Reale

Alla Reggia di Monza tornano le mongolfiere. L'1 e 2 ottobre nei Giardini Reali si potrà vivere l’esperienza aerostatica con i voli vincolati sulla mongolfiera ad aria calda permetteranno di ammirare dall’alto le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Monza, associando la visita guidata in Villa Reale, capolavoro neoclassico e architettonico, per scoprire ed ammirare il percorso che si snoda attraverso 28 stanze e che conduce dagli Asburgo ai Savoia. L'evento rientra nel cartellone delle iniziative promosse in occasione di Ville Aperte in Brianza.

Mostra di Keith Haring al Serrone

La pop art di Keith Haring arriva a Monza. L'Orangerie della Villa Reale ospiterà dal 30 settembre 2022 al 29 gennaio 2023 la mostra "Keith Haring. Radiant Vision". Oltre 100 opere del più celebre artista pop degli anni '80, provenienti da una collezione privata, tra litografie, serigrafie, disegni su carta e manifesti, illustrano l'intero arco della breve ma prolifica carriera di Haring, esaminando diversi aspetti della vita e della produzione dell’artista, tra cui i disegni in metropolitana e la street art, le mostre in alcune delle più famose gallerie di New York, il Pop Shop e il suo lavoro commerciale. Sostenitore della de-escalation nucleare, dei diritti civili, del benessere dei bambini e della consapevolezza dell'AIDS, Haring ha trascorso la sua carriera realizzando poster, opere d'arte pubblica e commissioni di beneficenza a sostegno di queste cause vitali.

Kernel Festival

Luci, proiezioni e videomapping sui gioielli di Monza. Fino al 2 ottobre diversi i monumenti e i luoghi simbolo della città si animano con installazioni artistiche luminose per il Kernel Festival. Dall’audiovisual 3D mapping show della Reggia di Monza passando per le installazioni degli studenti del liceo artistico Nanni Valentini, per poi inoltrarsi nel suggestivo Bosco Magico tra i Boschetti Reali e continuare il percorso nel centro storico, guidati da Sound Safari fino a raggiungere Kids Cube, l’installazione di luce partecipata realizzata dai bambini ai piedi dell’Arengario. Il filo conduttore dell’intero festival e delle performance sarà la luce che illuminerà, valorizzerà e animerà all’insegna dell’arte e della cultura i gioielli storico – artistici della città offrendo uno spettacolo unico e inedito. Gli spettacoli sono gratuiti.

Strawoman al parco

Torna a Monza la StraWoman, la corsa in rosa. L'appuntamento dedicato allo sport e al benessere delle donne. La corsa-camminata non competitiva riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. L'appuntamento a Monza, nel Parco, è in programma per domenica 2 ottobre.

Uva, oktoberfest e patata: le sagre in Brianza

A Brugherio nel weekend è in programma la tradiazione festa di Occhiate che a causa dei lavori alla stroica cascina sarà in una location diversa ma con la stessa atmosfera di festa. A Misinto tempo di uva con tradizionale manifestazione dedicata al frutto autunnale. A Seveso sapori bavaresi e birra con la versione brianzola dell'Oktoberfest. Dal 29 settembre al 2 ottobre torna l'appuntamento con la diciassettesima edizione della Sagra della Patata a Lazzate. Il borgo brianzolo si trasforma in un grande ristorante per gustare specialità della tradizione e si anima con iniziative. In programma sabato 1 e domenica 2 ottobre mercatini con sapori d'autunno, esibizioni musicali e concerti.

Il campo (e il labirinto) di zucche

Il campo di zucche Shirin a Ornago riapre i battenti per un nuovo weekend dalle atmosfere e dalle sfumature autunnali dove ci sarà anche un nuovo labirinto mostruoso. Proprio nel campo che a giugno aveva ospitato il dedalo di girasoli. Tra le varietà di zucca presenti la Queensland blue, la zucca bottiglia, la zucca serpente e la banana pink jumbo.

Ville aperte in Brianza

Ultimo weekend per visitare i gioielli della Brianza con la manifestazione Ville Aperte. Ancora per un fine settimana apriranno oltre 180 siti – di cui 40 nuovi – tra ville di delizia, chiese, complessi architettonici, musei, mulini storici, cascine che diventeranno palcoscenico di numerose attività e spettacoli.