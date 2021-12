Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

In Brianza arriva il Villaggio di Babbo Natale. Continuano nel weekend a Monza e in tutta la provincia le iniziative a tema natalizio. La ruota panoramica, il trenino e le giostre in centro a Monza e le piste di pattinaggio sul ghiaccio della Brianza: ecco le iniziative che abbiamo selezionato per voi in programma nel fine settimana da venerdì 17 a domenica 19 dicembre.

Villaggio di Natale a Seregno

Torna domenica 19 dicembre a Seregno il Magico Villaggio di Babbo Natale organizzato dall'Associazione Madonna della Campagna. In zona Fuin, nell'area Feste di via Cagnola, appuntamento con l'evento natalizio ormai diventato tradizione: gonfiabili a tema natalizio, elfi, truccabimbi e animazione. Sarà presente la Casa di Babbo Natale con l'ufficio postale e lo spettacoo natalizio con le marionette a mano. Nelle stalle pecorelle e asinelli e poi bancarelle e cucina con specialità tradizionali.

Mercatini e giostre a Monza

Videoproiezioni e luci sull'Arengario, i mercatini in piazza, una pista di pattinaggio e attrazioni natalizie per grandi e piccini con il trenino per le vie del centro, le giostre e la novità della ruota panoramica. Qui tutte le iniziative previste in città per Natale.

Christmas Run

Appuntamento con la Monza Christmas Run domenica 19 dicembre nel parco di Monza. Una corsa non competitiva e un village natalizio con Babbo Natale che riceverà le letterine da tutti i bambini con premi ad estrazione. L’iniziativa è a sostegno dell’associazione Silvia Tremolada e dei suoi ragazzi speciali.

Villaggio di Natale all'Asinoteca

Elfi, asinelli e Babbo Natale. Torna la magia del Natale all'Asinoteca di Bellusco. Ad attendere grandi e piccini ci sarà la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale e un laboratorio creativo dove i bambini realizzeranno squisiti biscotti per le renne. Seguirà la visita alla fattoria. L'evento è in programma (su prenotazione) fino al 6 gennaio. Qui le informazioni.

Mercatini di Natale in Brianza

Caldarroste, vin brulé e cioccolata per tutti. Mercatini di Natale nel weekend a Limbiate. Il comune brianzolo si veste a festa sabato 18 e domenica 19 dicembre in occasione della manifestazione che porta in via Monte Bianco, nel quartiere Mombello, hobbisti ed espositori per lo shopping natalizio. E non solo: in programma anche laboratori per i bambini e concerti.

La pista di pattinaggio, i mercatini e il villaggio di Babbo Natale saranno presenti anche a Brugherio. Fino al 6 gennaio, la città sarà animata da un gran numero di appuntamenti festosi, spettacoli, eventi e mercatini, mentre e il Villaggio di Natale, in piazza Roma sarà aperto tutti i giorni e nei weekend sarà animato da spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli. In piazza Roma, per tutti gli appassionati di pattinaggio ritorna "Christmas on ice" la pista di ghiaccio dove sarà possibile divertirsi pattinando in compagnia.

La Proloco in collaborazione con il Comune di Carate Brianza organizza l'evento Natale a Carate nella splendida cornice dei giardini di Villa Cusani Confalonieri con casetta di Babbo Natale e punto ristoro. Iniziative natalizie anche a Meda con presepi, concerti, mercatini, mostre, presentazioni di libri, animazioni, tanti momenti per bambini e famiglie. Ci saranno anche una pista di pattinaggio e un Villaggio di Babbo Natale in piazza Cavour e due cassette postali per spedire le letterine.