Il papà di PizzAut dice no a una possibile poltrona in Senato

Aveva tutte le carte in regola per essere il candidato perfetto del centrosinistra. Quell’uomo del territorio e del fare che il Pd brianzolo aveva tanto richiesto alla segreteria del partito. Ma Nico Acampora - papà di PizzAut e già con una lunga esperienza di amministratore comunale a Cernusco sul Naviglio - ha detto no alla proposta per la candidatura alle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre. A quello scranno lasciato libero dopo la morte di Silvio Berlusconi, Acampora ha preferito continuare nel suo progetto di PizzAut, la prima pizzeria (a Cassina de’ Pecchi prima, e a Monza poi) gestita da persone autistiche.

A spiegare i motivi di quel rifiuto è lo stesso Acampora. “Sono stato effettivamente contattato da il Movimento 5 Stelle e dal PD che mi hanno proposto una candidatura alle elezioni suppletive nel collegio monzese, individuando nella mia figura un esponente della società civile capace ricevere consensi e di tenere compatto il centrosinistra – ha spiegato il papà di PizzAut con un post su Fiacebook -. Ho ringraziato per la stima e la fiducia che ho davvero apprezzato...ma ho rifiutato l'invito a candidadarmi... ho rifiutato. L'impegno nei confronti di PizzAut e dei suoi ragazzi ha per me la priorità su tutto Non è possibile fare bene il senatore, in caso di elezione, e fare contemporaneamente bene PizzAut, un progetto che necessita di molte attenzioni, di molto tempo e di molto amore. Chiedo scusa se non accettato e Spero di non aver deluso nessuno. Un grande abbraccio”.

Intanto a Monza e Brianza in casa Pd c’è tanta amarezza. La decisione della segretaria Elly schlein di appoggiare per le suppletive Marco Cappato non è proprio piaciuta ai dem che avevano già sollecitato i vertici del partito per la ricerca di una figura locale. Per lo scranno lasciato libero in Senato dopo la morte di Silvio Berlusconi correranno oltre a Cappato anche Adriano Galliani (Forza Italia), Cateno De Luca (Sud con Nord). Inoltre stanno raccogliendo le firme anche Domenico Di Modugno (Partito comunista italiano) e Lillo Massimiliano Musso (Forza del Popolo).