Elezioni suppletive a Monza e Brianza: il Pd sostiene Marco Cappato

Il Pd per le elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre sosterrà Marco Cappato. Nessun candidato dem, ma l’appoggio al 52enne brianzolo, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni e da sempre impegnato in prima linee nelle battaglie per la tutela delle libertà civili.

L’annuncio è arrivato nella serata di mercoledì 13 settembre direttamente da Cappato. “Sono grato al Partito democratico per la scelta generosa e coraggiosa - dichiara Cappato che già nei giorni scorsi aveva aperto le porte al Pd e al Movimento 5 Stelle -. Sarà una sfida entusiasmante, assieme a coloro che già mi sostengono e agli altri che arriveranno. Sapremo fare tesoro delle differenze, anche di quelle che finora sono state di ostacolo, e le trasformeremo in ricchezza, per andare a convincere e vincere il 22 e 23 ottobre. Consegneremo le firme domenica, ma è allucinante che nel 2023 ancora si debbano raccogliere le firme solo su moduli cartacei. Ciò accade perché il governo da due anni sta continuando ad impedire le sottoscrizioni attraverso firma digitale pur previste dalla legge”.

Settimana scorso i sindaci dem della Brianza avevano inviato una lettera alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein chiedendo una candidatura espressione del territorio. “Una candidatura che sia manifesta espressione dell'impegno politico e della ricchezza e dell'esperienza del centrosinistra in Brianza, in rappresentanza di un territorio che peraltro ha molti profili di persone di valore da potere mettere a disposizione della comunità - si legge nella missiva -. Una candidatura che ridia orgoglio e fiducia, che mobiliti i cittadini e che sia in grado di recuperare elettori sulla base delle priorità di un territorio produttivo che deve saper stare nella sfida della transizione ecologica, e sulla base di relazioni consolidate costruite grazie al lavoro quotidiano politico e amministrativo condotto in questi anni. Non una candidatura di testimonianza, ma una candidatura che rappresenti un campo politico e renda leggibile la storia di un impegno che il nostro territorio non ha fatto mancare per il benessere generale, sul quale chiedere il voto alle persone di Monza e Brianza".

Una candidatura che, però, non è stata trovata all’interno del partito e che ha visto il Pd scegliere come suo candidato Marco Cappato. Per lo scranno lasciato libero in Senato dopo la morte di Silvio Berlusconi correranno oltre a Cappato anche Adriano Galliani (Forza Italia), Cateno De Luca (Sud con Nord). Inoltre stanno raccogliendo le firme anche Domenico Di Modugno (Partito comunista italiano) e Lillo Massimiliano Musso (Forza del Popolo).