Sicurezza a Monza: "Prevenire è meglio che curare: certi eventi non vanno autorizzati"

Baby gang, centro sociale e scontri tra i tifosi: il tema della sicurezza a Monza arriva in Regione Lombardia. Ad intervenire sul dibattito è Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega al Pirellone.

La vicenda sicurezza in città lunedì sera aveva movimentato il consiglio comunale e ieri, giovedì 11 aprile, i consiglieri di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e lista civica Noi con Dario Allevi) hanno inviato una lettera al questore Salvatore Barilaro per chiedere un incontro ufficiale. Una richiesta abbracciata anche da Corbetta che annuncia preoccupazione per l'evento organizzato dal centro sociale di Monza per domenica pomeriggio nei giardinetti di via Sacconaghi, nella stessa area dove il 30 marzo c'era stato il maxi raduno al termine del corteo che aveva paralizzato la città nel pomeriggio del Sabato Santo.

"Ci troveremo ancora una volta a fare la conta dei danni e a vedere il Comune intervenire, a spese della collettività, per ripristinare quanto danneggiato? - incalza il capogruppo del Carroccio -. Riteniamo che mai come in questo caso il detto “prevenire è meglio che curare” sia appropriato. A nostro avviso eventi come questo non dovrebbero essere consentiti”. Corbetta inoltre chiede maggiore attenzione soprattutto durante le partite casalinghe del Monza. "Ovviamente condannando qualsiasi forma di violenza e attacco alle forze dell’ordine - aggiunge -. Ritengo però che si debba fare di più per evitare che pullman e gruppi di tifosi e ultras ospiti possano accedere e vagare in zone destinate al deflusso dei tifosi di casa. Questo considerando anche che molti di loro risiedono o hanno punti di ritrovo proprio nei quartieri confinanti con lo stadio, col rischio che vi siano contatti e scontri come nella partita Monza-Napoli. Il deflusso e qualsiasi mezzo dei tifosi ospiti non dovrebbe quindi mai poter passare dalle zone abitate o di sosta della tifoseria del Monza: ne va della sicurezza di tutti”.