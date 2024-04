Foa Boccaccio, baby gang e scontri allo stadio: il centrodestra chiede un incontro con il questore

L’annuncio lunedì sera in consiglio comunale: un incontro con il questore per discutere dei temi caldi della sicurezza in città. Adesso la richiesta è diventata ufficiale con l’invio di una lettera al questore Salvatore Barilaro, per chiedergli un incontro ufficiale. Coalizione di centrodestra compatta: i consiglieri Dario Allevi, Andrea Arbizzoni, Francesco Cirillo, Stefano Galbiati, Stefano Galli, Massimiliano Longo, Pierfranco Maffè, Marco Monguzzi, Martina Sassoli e Simone Villa nella giornata di giovedì 11 aprile hanno inviato la richiesta ufficiale.

Al centro, prima di tutto, la questione Foa Boccaccio con il centro sociale che dopo il corteo e la manifestazione organizzata in città il sabato santo, hanno già programmato un secondo evento per domenica 14 aprile, e il fine settimana successivo la manifestazione “La volpe e l’uva” che richiama in città tantissime persone.

“Questa nostra missiva - si legge nella lettera inviata al questore - per palesare alla Sua illustrissima persona i nostri timori e le nostre preoccupazioni per quello che potrebbe accadere di nuovo nella nostra città, nei prossimi fine settimana. Siamo certamente convinti che si possa e si debba manifestare liberamente e legittimamente, ma ci sono modi e maniere. La legalità, prima di tutto. Un valore non negoziabile. Crediamo altresì non sia più tollerabile subire in silenzio le scorribande di pochi facinorosi che durante ogni corteo prendono di mira, danneggiando ed imbrattando, banche, edifici, muri, uffici e quant’altro capiti loro a tiro. Ora al ‘normale’ format di sempre, hanno aggiunto anche il party con musica a tutto volume, per ore e ore, incuranti dei residenti e del vicino Policlinico, ballando, bevendo e per non farsi mancare nulla, imbrattando anche i giochi per bambini appena installati. Queste ‘deroghe’ alla legge non possono e non debbono più essere tollerate”.

Ma a preoccupare i consiglieri di centrodestra non è solo il centro sociale, ma anche il susseguirsi di episodi di aggressioni, liti, vandalismi che si ripetono in città e che vedono come protagonisti, sempre più spesso, ragazzi e ragazzini. “L’ennesimo sabato sera di violenza in centro storico, la mala movida nella zona degli Spalti, in via Bergamo”, aggiungono.

Infine, come già annunciato in consiglio comunale, c’è il problema viabilità in occasione delle partite casalinghe del Monza che vedrebbero, come accaduto domenica scorsa in occasione del match Monza-Napoli, il passaggio dei pullman dei tifosi ospiti proprio vicino ai “luoghi sensibili” dei tifosi del Monza con il rischio degli scontri. “Il piano sicurezza/viabilità allo stadio è ancora da perfezionare per evitare contatti fra tifosi – si legge ancora nella missiva -. Come consiglieri comunali della nostra città, non possiamo che esprimere il nostro rammarico e l’auspicio che quanto prima vengano presi provvedimenti”.

I consiglieri di Fratelli d’Italia, orza Italia, Lega e della lista civica Noi cin Dario Allevi chiedono quindi un incontro con il questore “per potere esprimere i nostri dubbi e preoccupazioni, disponibili e pronti ad ascoltare le motivazioni, osservazioni ed approfondimenti che vorrà condividere con noi”, concludono nella lettera.