Via le transenne dalla piazza dei monzesi: sono cominciati i lavori

"Oggi è iniziata la nuova piantumazione che terminerà con la rimozione transenne". Con queste parole, postate sui social, l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti ha inteso informare i cittadini sui lavori che interesseranno l'area circostante il Monumento dei Caduti in piazza Trento e Trieste, da tempo caratterizzata dalla presenza delle tanto discusse transenne di plastica, posizionate il 26 aprile per evitare l'accesso ai vandali.

Che invero, così come era nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, hanno permesso al pratone che circonda il monumento, letteralmente arso dall'uso improprio al quale da anni era sottoposto, di riassestarsi e tornare a crescere. Favorendo così i lavori per la sua riqualificazione.

Secondo quanto spiegato dagli uffici del comune, il piano di riqualificazione prevede che il grande prato sarà “protetto” da siepi alte al massimo 60 centimetri e profonde da impedire che i cani riescano a calpestare il verde. La scalinata rimarrà aperta e sarà possibile salire fino in cima al monumento, ma ci sarà un’elegante catenella a impedire l’accesso all’interno del mausoleo.

Un'opera attesa dai monzesi e che, confermata appunto dall'assessore Lamperti sulla pagina Facebook "Sei di Monza se...", dovrebbe smorzare le polemiche di quei cittadini ai quali la piazza con le transenne di plastica proprio non piace. Voci che, invero, si scontrano con quelle di chi invece crede che l'intervento voluto dalla giunta sia stato necessario per cercare di ripristinare il decoro della piazza e del monumento. "Il problema sono le persone che salivano sul monumento e che si sedevano sugli scalini a bivaccare - si legge sulla pagina Facebook - Lasciando poi sporco ovunque e bottiglie di birra. Senza contare la presenza dei.cani liberi sul prato del monumento". Una considerazione fatta anche dal sindaco Paolo Pilotto: "A danneggiare il monumento in questi anni non ci hanno pensato solo i vandali (abbiamo speso 4mila euro per riparare le vetrate rotte) - aveva ricordato - ma anche i genitori che facevano correre i bimbi sul prato e i proprietari dei cani che facevano urinare gli animali sul verde".

Dopo la fase di contenimento dei danni, dunque, ora la piazza cei monzesi si appresta a sfoggiare un nuovo look. Si spera, a prova di vandalo.