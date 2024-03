Il quartiere di Monza che diventerà sempre più verde: nuove piantumazioni e pista ciclabile

Il quartiere di Sant’Albino cambia faccia. Una prosecuzione della pista ciclabile e nuove piantumazioni. Così diventerà il rione monzese con le compensazioni per l’ampliamento della ditta Elesa. Lo ha spiegato l’assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti nella risposta scritta in merito all'interrogazione presentata in consiglio comunale sul delicatissimo tema delle compensazioni previste dall’ampliamento della ditta che porterà la creazione anche di oltre un centinaio di posti di lavoro. Un argomento più volte dibattuto nel quartiere che recentemente è stata anche la ciliegina sulla torta che ha portato il Comitato di quartiere di Sant’Albino ad abbandonare la consulta, proseguendo comunque le sue attività al di fuori del canale istituzionale.

Risposte e chiarimenti che arrivano proprio a poche ore dall’incontro del sindaco Paolo Pilotto con i cittadini di sant’Albino. Un incontro fissato per le 18 di oggi, venerdì 1 marzo, nella sede del centro civico di via Mameli all’interno del tour organizzato dal Pd nei rioni della città. Ad oggi la situazione prevede che le opere derivanti dalle compensazioni ambientali del Piano Attuativo Elesa in parte sono già state definite e stanziate, in parte sono ancora in fase di definizione.

Il comune conferma che 120 mila euro “sono già impegnati per la realizzazione del primo tratto della ciclabile che collega via Adda a via Ferrucci (tratto via Adda-via Fontana). Poi ci sono oltre 217 mila euro in opere ancora da definirsi e che realizzerà il Comune di Monza; circa 150-160 mila euro per la realizzazione del tratto di pista ciclabile da via Correggio fino allo stadio; e infine circa 500 mila euro per la realizzazione delle 9 (su 10 richieste) avanzate dalla consulta di Sant’Albino ed eventualmente di nuove”.

Le richieste abbracciata all’unanimità dalla giunta comunale riguardano la sistemazione dell’area sbarco della passerella ciclopedonale con piantumazioni e sedute in vista di prosecuzione della ciclabile lungo il Villoresi: filari antismog ad alto fusto lungo via Stucchi; creazione di un’area cani nell’area tra i campi di calcio e il parcheggio del centro natatorio ; nuove piantumazioni nell’area pubblica tra la piscina e l’area del ristorante in particolare verso viale Stucchi; un ilare di puante (del tipo ligustrum lucidum) nell’aiuola davanti al parcheggio dei campi da calcio di via Murri; nuove piante nel giardino èubblico tra via Guardini e via Adda; un ilare di alberi ad alto fusto a nord degli orti condivisi e lungo la via Botticelli ed eventuali interventi lungo la pista ciclabile già esistente in via Adda (con interventi di manutenzione dei cordoli, della pavimentazione e nuovi alberi). Al momento non ci sono aggiornamenti in merito all’allungamento della pista ciclabile nei tratti di competenza dei comuni di Brugherio e di Concorezzo anche se dal comune sono già partite richieste di confronto.

“Inoltre eventuali espropri non concernono questa fase – precisa l’assessore – che riguarda le opere da realizzare da parte di Elesa; ma al più in una fase successiva in cui l’amministrazione deciderà se realizzarli con altre risorse o con la parte delle compensazioni ambientali già monetizzata (poco più di 217 mila euro), in quanto gli oltre 652 mila euro si è deciso di utilizzarli per opere di compensazione ambientale in accordo con la consulta”. L’idea di allargare il parco di Sant’Albino con l’acquisizione dell’area di oltre 12mila mq confinante è decaduta: troppo costosa e tempistiche per l’acquisizione sono troppo lunghe. Lamperti precisa però la volontà dell’amministrazione di ampliare il Parco di Sant’Albino “ma con strumenti più tempestivi e meno onerosi, che troveranno forma nel nuovo Pgt in fase di redazione”.