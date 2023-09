Il primo compleanno di Silvio Berlusconi senza il presidente

Un 29 settembre senza Berlusconi. Oggi il fondatore di Forza Italia, morto il 12 giugno 2023 all'ospedale San Raffale, avrebbe compiuto 87 anni. Una ricorrenza che oggi venerdì 29 settembre, certamente, verrà celebrata anche in Brianza. Negli anni passati, in occasione del compleanno del leader degli azzurri, non mancavano dimostrazioni d’affetto da parte dei suoi fan che da tutta Italia raggiungevano Villa San Martino ad Arcore anche solo per esporre uno striscione.

Nel 2016 in occasione degli 80 anni i giovani di Forza Italia avevano srotolato uno striscione lungo dieci metri davanti alla sua residenza. Sullo striscione la scritta “C’è solo un presidente, auguri”. L’anno dopo erano apparsi dei manifesti in città con la scritta “Tanti auguri presidente: questo è il nostro piccolo regalo per festeggiare un grande uomo, un grande imprenditore”, firmato dal gruppo consiliare di Arcore di Forza Italia.

Poi, 5 anni fa, è stato lo stesso Berlusconi ad essersi fatto un regalo (brianzolo) molto speciale per il suo compleanno: era il 28 settembre 2018 quando acquistò il Monza regalando ai tifosi la grande gioia di vedere i biancorossi arrivare fino in serie A. E da allora ogni anno la squadra ha festeggiato quel 29 settembre con auguri speciali. Nel 2020, in piena pandemia, è stato proprio il covid a rovinare il compleanno a Berlusconi, ma i suoi ragazzi del Monza gli hanno inviato un augurio speciale: “Tanti auguri al Presidentissimo del Monza da tutta la grande famiglia biancorossa, che lo aspetta presto all'U-Power Stadium, per vivere insieme la stagione del Grande Sogno!".

L’anno scorso, poi, una grande sorpresa: quella fatta dalla fidanzata Marta Fascina che il 29 settembre gli ha regalato una cascata di cuori lanciati da una mongolfiera. Una pioggia di cuori caduta sul prato di Villa San Martino e a seguire lo striscione con la scritta ”Buon compleanno amore, ti amo Marta”. E il 29 settembre sui social è sempre un susseguirsi di foto e di auguri di politici, imprenditori e semplici cittadini di Monza e della Brianza che con un post, un video o una foto erano soliti festeggiare il compleanno di Silvio Berlusconi.

Un compleanno, quello di questo 2023, particolare dove certamente non mancheranno espressioni di affetto e di ricordo. Come già successo nella giornata di giovedì 28 settembre quando all'U-Power Stadium prima della partita contro il Bologna i ragazzi della curva hanno stato esposto lo striscione che ricorda i 5 anni del Monza sotto la proprietà e la guida di Berlusconi.