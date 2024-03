"Sindaco rispetta le promesse e non costruire sull'ultimo prato rimasto nel quartiere"

Il Comitato San Fruttuoso Bene Comune ha raccolto oltre 400 firme e venerdì 22 marzo il referente Marco Fraceti e alcuni componenti del Comitato alle 9.15 andranno in municipio per consegnarle. La richiesta è molto semplice: niente speculazione edilizia nell’area verde di via Ticino. Il Comitato chiede che il sindaco Paolo Pilotto “onori l’impegno preso in campagna elettorale di ‘consumo di suolo zero e negativo’ impedendo la impermeabilizzazione del polmone verde sito fra viale Lombardia, via del Tiro a Segno, Via Ticino e via della Taccona (AT05)”.

Una battaglia che i cittadini stanno portando avanti da anni con presidi, volantinaggi, assemblee pubbliche e adesso la raccolta firme per chiedere al sindaco e al consiglio comunale di impedire la cementificazione di quell’angolo della città. “È stata inoltrata alla Sovraintendenza una richiesta di tutela del patrimonio architettonico/ambientale/paesaggistico dell’area, ma non abbiamo ricevuto ancora risposta - spiega il Comitato -. Chiediamo al sindaco di onorare l’impegno elettorale di consumo di suolo zero e negativo, anche perché quest’inverno, un rilievo dell’aria che ha rilevato l’alto tasso di inquinamento che sta nuocendo gravemente alla salute delle persone del quartiere”.

Secondo i risultati dell’indagine di rilevamento della qualità dell’aria condotta l’anno scorso dal gruppo Aria Pulita Monza era emerso che le vie più inquinate di Monza sono Cavallotti, Manzoni, Romagna e Taccona. Bollino arancione invece anche per altre strade del quartiere: Torneamento, San Fruttuoso e viale Lombardia. Erano state posizionate 17 provette in diversi quartieri di Monza molto trafficate. Provette messe dietro ai cartelli stradali e che, dopo un mese, sono state ritirate e consegnate a un laboratorio in Inghilterra per l’analisi delle polveri rilevate.